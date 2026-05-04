"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ново име, нова визия, същата отдаденост към клиентите

С промяната на своето име „Пенсионноосигурителен институт“ АД поставя началото на нов етап в развитието си и вече оперира като ЛЕВ ИНС Пенсионно Осигуряване. Това решение е част от дългосрочната стратегия на дружеството и отразява неговото позициониране в структурата на групата на ЛЕВ ИНС – една от най-утвърдените компании в застрахователния сектор в България. Новият бранд не е просто визуална промяна. Той символизира стремеж към по-силна интеграция между пенсионноосигурителните и застрахователните услуги, както и към предлагане на по-широка гама от решения за индивидуални и корпоративни клиенти. В основата на тази трансформация стои желанието да се създаде по-цялостно, по-гъвкаво и по-модерно клиентско изживяване.

18 години опит, обединени в ново име

ЛЕВ ИНС Пенсионно Осигуряване наследява всичко, което Пенсионноосигурителен институт като дружеството е изградило през последните 18 години:

силно локално присъствие

дългогодишен опит в частното пенсионно осигуряване

професионализъм и експертиза

устойчиви взаимоотношения с клиенти и партньори.

Новата идентичност е естествено продължение на тази история. Тя подчертава увереността, с която компанията гледа към бъдещето, и амбицията да разширява своите възможности в полза на хората, които ѝ се доверяват.

Промяна, която не засяга клиентите – но им предоставя повече възможности

Обновената корпоративна идентичност и име не променят по никакъв начин всички съществуващи договори и условия — те остават напълно валидни и непроменени. Клиентите запазват своите права, а компанията продължава да изпълнява ангажиментите си с още по-голяма отдаденост.

„Докато новото име и лого на ЛЕВ ИНС Пенсионно Осигуряване са следваща крачка в нашата история, ангажираността към всички, които ни се доверяват, остава неизменна. Промяната на бранда няма да се отрази върху условията по договорите на съществуващите ни клиенти. Искаме да продължим с още по-голяма отдаденост да предоставяме релевантни и гъвкави решения, както и по-широк диапазон услуги и експертиза“, коментира Иван Иванов, Главен изпълнителен директор на ЛЕВ ИНС Пенсионно Осигуряване.

Дигитална трансформация и модернизация на клиентското изживяване

Една от ключовите посоки в развитието на компанията е модернизацията на дигиталните канали. Предстои обновяване на корпоративния сайт, който ще бъде съобразен с новата визуална идентичност и ще предлага по-интуитивна навигация, по-бърз достъп до информация, по-удобни интегрирани дигитални услуги за клиенти и партньори. Планира се и внедряване на нови дигитални решения, които да улеснят комуникацията, обслужването и процесите, свързани с пенсионното осигуряване.

Стратегия, насочена към бъдещето

Новата идентичност на ЛЕВ ИНС Пенсионно Осигуряване е изградена върху три основни стълба:

Устойчив растеж

Компанията продължава да развива своята експертиза и да разширява портфолиото си от услуги.

Иновации

Фокус върху дигитализацията, модерните решения и подобряване на клиентското изживяване.

Доверие

Запазване на високите стандарти на обслужване и прозрачност, които клиентите очакват.

Нашата мисия остава непроменена

В основата на всички промени стои една ясна цел: да се предлагат модерни, надеждни и достъпни решения, които подкрепят хората в планирането на техните „златни години“.

ЛЕВ ИНС Пенсионно Осигуряване продължава да гради бъдещето си върху стабилни основи – с уважение към своята история и с уверен поглед напред.