Граничари разбиха цех за производство на нелегални цигари (снимки)

Цех за производство и складиране на нелегални цигари бе разбит при акция на служители на отдел „Противодействие на контрабандата" в Главна дирекция "Гранична полиция", съобщи МВР. Тя била на 27 април в Брезник.

В хода на извършените оперативно-издирвателни действия в промишлената зона на Брезник граничните полицаи са разкрили производствена и складова база, оборудвана с поточна линия, резачка и сушилня за нарязване и преработка на тютюн без акцизен бандерол.

На мястото е установен около един тон нарязан тютюн без бандерол, както и кутии цигари без акцизен бандерол, наподобяващи мостри. Проведени са процесуално-следствени действия от разследващи полицаи от ГДГП, разпити на свидетели, разпознаване на лица и оглед на местопроизшествие.

Работата по случая продължава.

Част от открития тютюн

Базата била в Брезник