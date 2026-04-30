Кучето Роувър е депутат 241

Граничари разбиха цех за производство на нелегални цигари (снимки)

Базата за нелегални цигари била в Брезник СНИМКИ: МВР

Цех за производство и складиране на нелегални цигари бе разбит при акция на служители на отдел „Противодействие на контрабандата" в Главна дирекция "Гранична полиция", съобщи МВР. Тя била на 27 април в Брезник.

В хода на извършените оперативно-издирвателни действия в промишлената зона на Брезник граничните полицаи са разкрили производствена и складова база, оборудвана с поточна линия, резачка и сушилня за нарязване и преработка на тютюн без акцизен бандерол.

На мястото е установен около един тон нарязан тютюн без бандерол, както и кутии цигари без акцизен бандерол, наподобяващи мостри. Проведени са процесуално-следствени действия от разследващи полицаи от ГДГП, разпити на свидетели, разпознаване на лица и оглед на местопроизшествие.

Работата по случая продължава.

Част от открития тютюн
Базата била в Брезник
Четете още

Още от Криминални

Завещание на седмицата: 8-ото теглене ги занули. Край на ритането в парламента? (Видео)