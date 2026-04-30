Нитрати над нормите открити в питейната вода на Чирпан и 26 село в Старозагорско

В град Чирпан и в 26 села на област Стара Загора във водата от чешмите има превишаване на нормите за нитрати, съобщиха от РЗИ в Стара Загора. Зоните с трайно повишаване на съдържанието на нитрати в питейната вода са установени при регулярните проверки. Сред селата с "нитратна вода" са Хан Аспарухово, Горно Ботево, Мирово, Яворово, Бял извор, Тракия, Михайлово и други.

Най-често причина за този проблем са прекомерното или неправилно използване на органични и минерални торове в селското стопанство.

"Превишението на тези стойности не означава автоматичен риск за цялото население, но нормативите са създадени, за да пазят най-уязвимите. Силно препоръчваме кърмачетата до 6 месеца, бременните жени и хората със стомашно-чревни заболявания в тези райони да ограничат потреблението на чешмяна вода", каза инж. Дорина Венелинова, началник на отдел „Физико-химични изследвания" в инспекцията.

Здравните инспектори предупреждават, че битови методи като преваряване на водата или използването на стандартни механични филтри не премахват нитратите. Населението може да се информира са ситуацията с водата чрез кметствата и чрез публикуване на информация на сайта на РЗИ, там данните се актуализират на всеки 15 дни.

РЗИ – Стара Загора продължава стриктния мониторинг на питейната вода, гарантират от инспекцията, а нейните здравни инспектори са на разположение за допълнителни въпроси.