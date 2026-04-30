Кучето Роувър е депутат №241 (Снимки)

Той вече набра почитатели в социалните мрежи, някои дори го припознават като свой народен представител

Кучето Роувър ще е депутат номер 241, пошегува се в парламентарните кулоари Иван Янев от "Прогресивна България". 4 години двамата са екип. В момента и депутатът, и неговият помощник се обучават за движение на новото място - българския парламент. Засега лабрадорът Роувър седи под депутатската банка. Дава ми съвети, каза с усмивка народният представител. Кучето Роувър е помощник на незрящия депутат от "Прогресивна България" Иван Янев СНИМКА: Георги Палейков Роувър влиза в пленарната зала СНИМКА: Велислав Николов

Конкретната мисия на Янев, който има нарушено зрение, е достъпността - за хора с увреждания, за майки с колички, за възрастни и за уязвимите групи. Като историк се интересувам от темите, които в момента се случват, включително в геополитически аспект. Важна ми е вътрешната политика и качеството на живот на хората. То често не струва много пари, а е въпрос на организация", обясни новият депутат. И даде пример какво може да се промени в транспорта на София - "модерен е, но не целия говори". Според него "говорещият" транспорт ще е полезен за всички, не само за незрящите, а за гостите на столицата и възрастните.

Всичко, което се ремонтира може и трябва да бъде достъпно. По закон и на хартия е така, но на практика не е, с някои изключения. Надявам се, че с присъствието си тук ще катализирам този процес. Достъпността не е привилегия, а право. Не пречи, помага на тези, които имат дефицит. Иван Янев и Роувър още се обучават в новата среда СНИМКА: Румяна Тонева СНИМКА: Велислав Николов

Той изрази сигурност, че ще има работещ парламент и изрази надежда за вдигане рейтинга на институцията.

Роувър е обучен в училището за кучета водачи към фондация "Очи на четири лапи".

Почитатели на Роувър вече напълниха фб с коментари - това е моят депутат, давам му преференция, най-сетне нещо хубаво в парламента. Мнозина обаче го съжаляват колко глупости ще трябва да изтърпи.