СОС пусна небостъргача в "Младост", "Спаси София" организира протест

Даринка Илиева

[email protected]

Мястото, на което може да се появи 22-етажна сграда. СНИМКА: ФЕЙСБУК НА БОЙКО ДИМИТРОВ

На мястото на районния кмет бих преразгледал параметрите на бъдещото застрояване и функциите на сградата, коментира решението зам.-кметът по градско планиране и развитие на София арх. Любо Георгиев

Столичният общински съвет одобри доклада на кмета на район "Младост" Ивайло Кукурин за изграждане на 22-етажна сграда на бул. "Ал. Малинов" върху терен, от който 92% е общинска собственост. Срещу правото на строеж общината ще получи собственост върху част от обектите в бъдещата сграда, които ще се ползват за преместване на районната администрация.

В зала бе направена промяна в първоначално предложения процент обезщетение, който от 26% бе завишен на 30%. Предложението дойде от Диана Тонова от БСП.

Докладът получи подкрепа от 34 общински съветници от ГЕРБ - СДС, БСП, "Синя София" и независими.

"Ще организираме протести и "Младост" ще бъде блокиран", закани се в залата Андрей Зографски от "Спаси София" и призова кмета на столицата Васил Терзиев да върне или оспорва решението.

"Гласувахте против обществения интерес", коментира и Воислав Тодоров от БСП.

Лидерът на "Спаси София" Борис Бонев призова софиянци да подкрепят с присъствието си протеста срещу строежа на 75-метровата сграда.

Зам.-кметът на столицата по градско планиране и развитие арх. Любо Георгиев коментира пред медиите, че ако е на мястото на районния кмет би преразгледал параметрите на бъдещото застрояване, както и функциите на сградата, защото "не може да казваш, че си срещу застрояването и да строиш 22-етажна сграда".

Според арх. Георгиев параметрите на подробния устройствен план са на максимума, което не е от полза за квартала, а параметрите на застрояване, които позволява зона "смф" може да не се използват изцяло. Относно функциите на бъдещата сграда той коментира, че би могло част от обезщетението, което ще получи общината, да се ползва за общински жилища, от които район "Младост" има нужда. Според него може да се промени и ПУП, но той няма правомощия по тези процедури. 

