Иван Демерджиев: Все още нямаме кандидати за новия ВСС, но имаме проект за правила за избора им

Кандидати за Висшия съдебен съвет още нямаме, защото без правила няма как да бъдат излъчени. Имаме проект за правила и ще ги обсъдим съвсем скоро.

Това заяви депутатът от "Прогресивна България" Иван Демерджиев.

"Надявам се, че хората от този Висш съдебен съвет до края на мандата си ще действат не по начина, по който действаше модела "Сарафов", каза още Демерджиев.

"Да нямат охрана изобщо депутатите е отделен въпрос от охраната на Пеевски и Борисов. Там има доста варианти да се разгледа, ако има внесен такъв законопроект, ще се разгледа. Депутатите могат да бъдат охранявани по различен ред, не е задължително това да става чрез НСО. Ако ме питате мен лично дали Пеевски и Борисов се нуждаят от охрана - не, не се нуждаят. Но не съм сигурен дали това е техниката да бъде снета тази охрана", коментира той исканията лидерите на ДПС и ГЕРБ Делян Пеевски и Бойко Борисов вече да не бъдат пазени от държавни гардове.