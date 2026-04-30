ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Защитата на украинския шофьор, обвиняем за инциден...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22762842 www.24chasa.bg

Иван Демерджиев: Все още нямаме кандидати за новия ВСС, но имаме проект за правила за избора им

Елица Чупарова

[email protected]

4392
Иван Демерджиев от ПБ седи до лидера на ДПС Делян Пеевски в пленарната зала СНИМКА: Румяна Тонева

Кандидати за Висшия съдебен съвет още нямаме, защото без правила няма как да бъдат излъчени. Имаме проект за правила и ще ги обсъдим съвсем скоро.

Това заяви депутатът от "Прогресивна България" Иван Демерджиев.

"Надявам се, че хората от този Висш съдебен съвет до края на мандата си ще действат не по начина, по който действаше модела "Сарафов", каза още Демерджиев.

"Да нямат охрана изобщо депутатите е отделен въпрос от охраната на Пеевски и Борисов. Там има доста варианти да се разгледа, ако има внесен такъв законопроект, ще се разгледа. Депутатите могат да бъдат охранявани по различен ред, не е задължително това да става чрез НСО. Ако ме питате мен лично дали Пеевски и Борисов се нуждаят от охрана - не, не се нуждаят. Но не съм сигурен дали това е техниката да бъде снета тази охрана", коментира той исканията лидерите на ДПС и ГЕРБ Делян Пеевски и Бойко Борисов вече да не бъдат пазени от държавни гардове.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

