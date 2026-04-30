Обвиняем за убийство разби с чук гроба на своя близка в кърджалийско село

Обвиняем за убийство 76-годишен мъж е разбил с чук две паметни плочи в гробището на кърджалийското село Пепелище. Криминалисти са установили, че извършител на деянието е местният жител О. С., който вече е привлечен като обвиняем за убийството на свой съсед. Според полицията в Кърджали мъжът е поругал надгробното място на своя близка, като е нанесъл щети по две паметни плочи. Убийството, за което О. С. е обвинен, беше извършено на 10 април в Пепелище. Тогава той отишъл да се саморазправя с 65-годишния Ф. Р. заради дългогодишни влошени отношения и го намушкал с нож. След задържането му по случая на обвиняемия беше наложена мярка „задържане под стража". По-късно апелативния съд в Пловдив отмени това решение и определи по-лека мярка – „домашен арест".

В хода на разследването за унищожените паметни плочи е установено, че мъжът е използвал промеждутъците между полицейските проверки по изпълнение на мярката, за да извърши посегателството, с което е нарушил наложените му ограничения. На обвиняемия вече е поставена електронна гривна за проследяване.