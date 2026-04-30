Курсът на румънската лея спрямо еврото се срина до...

ДПС предложи ограничението на секциите в чужбина да отпадне

Избори СНИМКА: Румяна Тонева

Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, с който се премахва ограничението за разкриване на изборни секции в страни извън ЕС внесе ПГ на ДПС още в първия пленарен ден от работата на 52-рото НС, съобщиха от пресцентъра на партията. 

В мотивите си вносителите припомнят, че с измененията в Изборния кодекс на 27.02.2026 г. бяха направени съществени ограничения в режима на образуване на секции извън страните от ЕС.

Още при гласуването на тези текстове категорично се противопоставихме срещу приемането им, като изразихме становището на ДПС, че това ограничение е дискриминационно и противоконституционно, и води до фактическо лишаване от конституционно закрепеното право на всеки български гражданин да може да упражни правото си на глас, независимо къде по света се намира, се казва в мотивите.

От ДПС още тогава обърнаха внимание на възмущението на българските общности, живеещи в Република Турция, Обединено Кралство Великобритания и САЩ срещу приемането на тези дискриминационни текстове.

На парламентарните избори на 19.04.2026 г., въпреки че бяха депозирани хиляди заявления за откриване на секции в редица държави извън ЕС, секции за гласуване не бяха открити, заради ограничението в Изборния кодекс.

С настоящия законопроект предлагаме отпадане на това дискриминационно и противоконституционно ограничение на политическите права на българските граждани като възстановяваме реда за образуване на секции извън ЕС, действащи преди приемане на ограниченията, се казва в мотивите към законопроекта, внесен от ДПС.

Четете още

Още от Политика

Водещи новини

Завещание на седмицата: 8-ото теглене ги занули. Край на ритането в парламента? (Видео)