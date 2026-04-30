За ден спипаха 34 пияни зад волана и 5 с положителни тестове за наркотици

В рамките на изминалия ден са установени общо 34 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 13 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 21 - с над 1,2 на 1000, четирима са отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират петима, а четирима са отказали тестване, съобщиха от пресцентъра на МВР.

74 843 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата за периода 24 - 28 април 2026 г. Извършен е контрол на 85 709 водачи и пътници.

Съставени са 21 305 фиша и 2085 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни водачи. В рамките на изминалата седмица са установени общо 110 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – от тях 51 шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила и 59 - с над 1,2 на 1000, а осем са отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 21 водачи, 20 са отказали да бъдат тествани.

15 241 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Извършен е контрол на 17 490 водачи и пътници. Съставени са 4165 фиша и 446 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.