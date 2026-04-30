Засилват контрола за издаване на работни разрешителни на непълнолетни в Добрич

И през тази година в дирекция „Инспекция по труда" – Добрич, са планирани кампании за спазването на трудовото законодателство във всички сектори, допълнени от проверки с акцент върху рисковите отрасли за региона като строителството и селското стопанство.

От началото на годината контролът е насочен и към рисковете при работа с химични агенти, канцерогени и мутагени. Фокусът ще бъде насочен и към младежите чрез кампания за законосъобразното им наемане на фона на голям ръст на издадените разрешения за работа на непълнолетни през миналата година от Инспекцията по труда в Добрич. „Тази кампания и последващ внимателен ред за издаване на разрешения, както и проверки след това са много важни преди започването на активния летен сезон", казва Ангел Петков, директор на службата.

Непълнолетните най-често работят в семейни заведения, предприятия и магазини, продават сладолед, сувенири и др. , но за работно им време има изключително строги изисквания.

„Търся си работа за летния сезон като сервитьор или барман. На 17 години съм. Работил съм веднъж имам опит", с такива обяви преди летния сезон изобилстват социалните мрежи. Повечето от младежите казват, че нямат опит, но имат желание за работа. Често няколко непълнолетни се обединяват в група за търсене на работа. Най-често искат да работят като бармани или сервитьори.

Статистиката показва, че 90% от трудовите злополуки могат да бъдат предотвратени, ако се спазват правилата за безопасна работа. До инциденти на работното място се стига вследствие на притискане, премазване, смачкване, падане от височина и удар от падащ предмет", съобщи Петков. Рисковите сектори за област Добрич остават строителството, растениевъдството и животновъдството, производството на метални изделия. „Засилената инспекционна дейност в строителството оказва положително влияние – докладваните злополуки намаляват. Отчита се спад на злополуките и в останалите рискови сектори", добавя Петков.

„Прекалената самоувереност да се извършва дадена дейност не по правилата и без личните предпазни средства понякога се наказва с най-ценното - загубата на човешкия живот. Работодателите имат цялата отговорност по осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд. Ефективният контрол гарантира спазването на въведените мерки за безопасност", напомня Петков.