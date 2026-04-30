След 4 часа спорове вкараха болницата в Горна Оряховица в списъка за приватизация

Общинската болница "Св. Иван Рилски" и ДКЦ към нея бяха включени в годишния общински план за приватизация. Това решиха с мнозинство съветниците от местния парламент след четири часа ожесточени дебати в Общинския съвет и напрежение сред гражданите, които протестираха под прозорците на общината.

За продажбата има заявен частен инвеститорски интерес, а намеренията за приватизацията предизвикват истински войни в социалните мрежи в последните седмици.

Рехав граждански протест се заформи в дъжда пред входа на местната управа, въпреки че ден преди заседанието кметът Николай Рашков обяви, че оттегля предложението.

Искахме единствено да ни се даде мандат да започнем да подготвяме документация, която да е свързана с евентуално бъдещо преструктуриране на лечебното заведение, защото после ще бъде късно и пагубно. Тъй като тази процедура отнема изключително много време, бързахме да я внесем още сега", каза на влизане в сградата кметът.

Страховете за бъдещето на общинското здравеопазване сред хората са различни:

"Има много възрастни хора, много бедни хора, които, ако продажбата се случи, докато линейката дойде от Велико Търново до Горна Оряховица, те може да си заминат. Идвайки частен инвеститор, за нас ще се вдигнат цените. Не всички услуги са по здравна каса."

"В случая съм единствено за яснота, защото нямам против болницата да се продаде на някой, който иска да я развие. Тази политика спрямо болницата е от дълги години и е довела до това състояние".

"Преживях много подобни съкращения и много такива бомбардирвания на цяла сграда, страхувам се, че и с болницата ще стане така и няма да има къде да отидем да ни прегледат", коментираха събралите се.

Никой нищо не продава, коментира кметът на Горна Оряховица Николай Рашков и оттегли предложението си общинската болница и поликлиниката да бъдат включени в списъка за продажба. "Вътрешно съм убеден, че това е правилният път, но след като обществеността не желае да помогне на лекарите си, които изнемогват и някои от тях са на по 80-85 години, на предела на силите си, но поемат дежурства, за да не губим клинични пътеки, аз правя крачка встрани", заяви в емоционална реч пред ОбС кметът.

По предложение на общинския съветник Светлозар Шишманов от партията на кмета "Пряка демокрация" точката отново беше върната в дневния ред. "След като сме отворили кутията на Пандора, този дебат трябва да го проведем", настоя съветникът.

Това не е начало на приватизацията, а начало на обществения дебат, коментира председателят на Общинския съвет Огнян Стоянов от БСП. След подготовката на финансови анализи и пазарна оценка на активите отново общинският съвет ще трябва да вземе решение за продажбата.

Без външен инвеститор болницата няма да има дългосрочно бъдеще, напускат лекари и това води до финансови затруднения, заяви управителят на лечебното заведение д-р Иван Иванов.

"И ние, след този рязък спад на финансовите приходи, ако останем в същия обем като персонал, като отделения и като дейност, след 3 месеца няма да можем да плащаме заплати", прогнозира той.

Опонентите от други партийни групи скочиха срещу мрачните сценарии, че ако болницата не бъде поета от частен инвеститор, е обречена на фалит.

"Както Цветан Цветанов с едно изказване от трибуната на НС почти заличи родилното отделение, вие сега правите същото - непрекъснато говорите - или продажба, или фалит. Страхувам се, че ако не успеете да я продадете, ще я тикате към фалит", укори Йордан Байчев от ПП-ДБ общинското ръководство, припомняйки случаят с "бебето от фризера" и арестите на лекари в Горна Оряховица.

Хората от протеста срещу бъдещата продажба на болницата в Горна Оряховица заговориха за местен референдум. Те искат да има прозрачност и да знаят какво ще стане с болницата им след 5 или 10 години.