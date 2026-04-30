Президентът Йотова ще участва в честването годишнината на Априлското въстание в Панагюрище

На 1 май, петък, президентът Илияна Йотова ще посети Панагюрище за участие в програмата, посветена на 150 години от избухването на Априлското въстание. Честванията на знаковата годишнина в цялата страна се провеждат под патронажа на държавния глава, съобщиха от прессекретариата на президента.

В 18.40 часа, пред Историческия музей в Панагюрище, президентът Илияна Йотова ще бъде посрещаната от кмета на Община Панагюрище Желязко Гагов и директора на музея доц. Атанас Шопов, след което ще участва в откриването на аудио-визуалната инсталация „Панагюрище 1876 г. – светиня на националния дух!".

В костницата на възрожденския храм „Свето Въведение Богородично", опожарен по време на Априлското въстание, държавният глава ще отдаде почит пред паметта на загиналите преди 150 години в сражението на историческия хълм Маньово бърдо. Илияна Йотова ще проведе среща с кмета на Панагюрище и представители на ръководството на местната власт.

В 20.30 часа, на площад „20 април", президентът и върховен главнокомандващ Илияна Йотова ще приеме почетния строй на Националната гвардейска част. Държавният глава ще произнесе слово, след което се предвижда тържествена заря-проверка по случай 150-годишнината от Априлското въстание.