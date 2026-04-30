Близки, колеги и изтъкнати социалисти изпратиха Ивайло Данаилов в последния му път

Десетки близки и колеги на журналиста Ивайло Данаилов се събраха в столичния храм "Свети Седмочисленици", за да го изпратят в последния му път. Сред тях бяха политикът и бизнесмен Петър Кънев и журналистката Миролюба Бенатова, с която Данаилов е работил навремето във в. "168 часа". Имаше и изтъкнати социалисти, с които Данаилов е работил в БСП - Атанас Мерджанов, Валери Жаблянов.

Ивайло Данаилов – филолог и журналист с над 30 години професионален опит в български и чуждестранни медии, почина на 26 април след тежко заболяване, покосило го през последната година. Изпращането на Ивайло Данаилов пред столичния храм "Свети Седмочисленици" Снимка: Пламен Кодров

Роден е на 7 юни 1958 г. в София. Завършил е английска филология с втора специалност българска филология в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Над 30 години работи като журналист. Беше едно от талантливите и запомнящи се пера в пресгрупа "168 часа", където работи от 1992 до 1996 г. Преди това е бил в Българската телеграфна агенция, но избира в. "168 часа", защото по това време отговаря на представата му за сериозност.

Малко по-късно социологът Юрий Асланов го кани в централата на БСП с идеята около Стефан Данаилов да се създаде пиар отдел, който да гради нов образ на левицата. Така Ивайло Данаилов става съветник на Сергей Станишев, по това време лидер на БСП. После е един от първите, които се местят с него в Министерския съвет, когато Станишев става премиер през 2005 г.

До 2009 г. Ивайло Данаилов бе съветник и заместник-началник на пресцентъра на Министерския съвет, където отговаря за връзка с медиите, синдикатите и работодателите. Бил е председател на Съвета на директорите на Мини "Марица-изток".

Последно бе директор на дирекция "Връзки с обществеността и протокол" на Държавен фонд "Земеделие".