Монтана с двама народни представители от коалиция „Прогресивна България" в парламента

Двама представители от монтанската листа на коалиция „Прогресивна България" (ПБ) влизат в новия парламент. Димитър Петров и Даниела Георгиева ще бъдат част от 52-рото Народно събрание, стана ясно след обявяването на окончателните резултати от ЦИК. Днес те положиха клетва.

Парламентарната група на „Прогресивна България" ще се състои от 131 народни представители. Коалицията спечели убедителна победа на предсрочните парламентарни избори на 19 април с 44,59% от вота на българите, като общо гласувалите за нея са 1 444 920 избиратели. В Монтана за кандидатите на ПБ гласа си са дали 27 082 души, което прави 47,27% от всички действителни гласове.

Общо мандатите, които се разпределят между политическите сили в 12-ти МИР - Монтана, са 4, като 2 от тях са спечелени от коалицията с лидер Румен Радев. Двамата народни представители от „Прогресивна България" са от област Монтана, като Димитър Петров е от гр. Монтана, а Даниела Георгиева - от гр. Лом.

В новия парламент влизат пет политически сили. На второ място след „Прогресивна България" е ГЕРБ-СДС, трети са ПП-ДБ, четвъртата позиция е за ДПС, а на пето място е „Възраждане".

Ето кои са народните представители на коалиция „Прогресивна България" от 12 МИР - Монтана в 52-рото Народно събрание:

Димитър Петров

Юрист и експерт по публични политики с фокус върху местното самоуправление и конституционното право. Професионалният му път преминава през Столичния общински съвет, където заема длъжността старши юрисконсулт. Докторант по „Конституционно право" в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски" и възпитаник на Националната програма „Управленски умения" към Българското училище за политика „Димитър Паница".

Съосновател и председател на „Съюза на младите писатели" в България, автор на четири книги.

Притежава богата академична подготовка с четири магистърски степени: по „Право" от Софийския университет „Св. Климент Охридски", по „Политически мениджмънт и публични политики" и „Дипломация и международни отношения" от Нов български университет, както и по „Лидерски практики" от Университета по библиотекознание и информационни технологии.

Даниела Георгиева

Дългогодишен служител в системата на МВР до 2025 г. Завършила е ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий", специалност „Психология". Има експертиза и в областта на здравните грижи и социалните дейности. В момента е предприемач, с активна гражданска позиция и ангажираност към проблемите на региона и гр. Лом.