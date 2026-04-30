Осъдиха купувач на гласове в Ловеч

В Ловеч по обвинение на Районната прокуратура, след приключване на разследване по бързото производство, е осъден обвиняем за престъпление против изборните права на гражданите, съобщават от държавното обвинение.

Обвиняемият с инициали В.Н. е признат за виновен за това, че на неустановена дата в периода между 1 и 18 април в град Летница дал имотна облага - парична сума в размер на 150 евро, на М.С. с цел да ги склони да упражнят избирателното си право на изборите за Народно събрание, насрочени за 19 април 2026 г., в полза на определена политическа партия. Парите били за М.С. и за други двама, с които живеел в едно домакинство.

За извършеното престъпление по чл. 167, ал. 2 от Наказателния кодекс на В.Н. е наложена условна присъда от четири месеца с три години изпитателен срок.

Разследването по делото е приключено в срок до седем дни с краен съдебен акт, който е окончателен и влиза в сила незабавно, без да подлежи на обжалване, допълват от прокуратурата.