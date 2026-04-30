Държавата получи среден (3) за грижата за децата

Виктория Димчева

1264
Държавата получи среден (3,28) за грижите към децата. СНИМКА: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ

Среден 3,28 е общата оценка на държавата в грижата за децата за 2026 г. Тя бе разписана от Национална мрежа за децата в доклада им „Бележник 2026". Оценката  е по-ниска от миналата година, когато децата писаха 3,53.

Годишният доклад оценява напредъка на държавните институции в грижата за децата в 9 сфери – благосъстояние, семейна среда, закрила от насилие, правосъдие, ранно детско развитие, образование, здравеопазване, спорт, култура и свободно време и детско участие.

Според експертите през последните 15 г. няма почти никакъв напредък в грижата за децата. 

Най-слабите резултатите държавата постига в  детското благосъстояние, където оценката е 2,96, подобна е и тази в раздел "Образование".

За жалост държавата не се справя добре с детската бедност и преодоляването й, с достъпа до качествено образование, до здравни услуги, каза Мария Брестничка, програмен директор на "Национална мрежа за децата". Според нея държавата трябва да направи цялостна политика за децата, а не разнопосочни усилия. 

Освен това е важно здравното и социалното министерство да започнат да си говорят и да имат общи мерки.

"Парадоксално е, че още нямаме финална стратегия за детето, нямаме достатъчно подготвени специалисти, които да могат да работят с децата. Не всички имат подходящо образование за тежките случаи, които поемат. Дори не са закрити оставащите два дома за медико-социални грижи. Тук говорим за комуникация именно между социалното министерство и здравното министерство", каза Белла Дамянова.

