Защитата на украинския шофьор, обвиняем за инцидента край Малко Търново оттегли жалбата срещу задържането му

Защитата на украинския шофьор на туристическия автобус, обвиняем за катастрофата край Малко Търново, оттегли частната жалба срещу определението на Окръжния съд в Бургас, с което му бе наложена мярка за неотклонение „задържане под стража". В резултат въззивният съдебен състав прекрати производството по делото, съобщиха от Апелативния съд.

По-рано там бе насрочено заседание за разглеждане на жалбата срещу първоинстанционното определение, с което на водача бе определена най-тежката мярка за неотклонение. След оттеглянето ѝ обаче съдът е приел, че липсва предмет за разглеждане и е прекратил производството.

БТА припомня, че инцидентът стана на 22 април т.г., когато туристически автобус с украински граждани пропадна в дере на около два километра от Граничния пункт „Малко Търново". Пътниците са пътували на екскурзия в Турция.

При катастрофата загинаха две жени, а девет души бяха транспортирани в болница с наранявания. Шофьорът бе задържан, като впоследствие Окръжният съд в Бургас му наложи мярка „задържане под стража".