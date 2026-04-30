На 25 април в Парк хотел „Витоша“ се проведе международна конференция, която събра предприемачи, юристи, технологични създатели, представители на медиите, ментори и експерти от различни сектори.

Събитието постави София като първа спирка на нов международен лидерски формат. Следващите издания ще се проведат в ключови глобални бизнес дестинации, сред които Дубай.

Конференцията беше излъчвана онлайн и проследена от хиляди зрители в реално време. Водещ на вечерта беше Красимир Недялков — артист, дизайнер и сценичен професионалист.

Сред отличените бяха представители на бизнеса, медиите, технологиите и професионалните общности.

Адв. Биляна Тончева, основател и управител на „Еко Глоуб“, беше отличена за приноса си в управлението на европейски проекти и подкрепата към българския бизнес.

Признание получи и дамската бизнес общност „Има любов“ — предприемаческа общност, която обединява представители на различни бизнес сектори. Отличието беше прието от съоснователите Здравка Тотева, Асения Русева и адв. Биляна Тончева.

Mubi Software Company беше отличена като софтуерна компания за дигитални решения, представена от собственика Асения Русева.

Сред отличените бяха още Силвия Джагарова, главен редактор на списание „Банкер Спешъл“, както и Красимир Недялков.

Втората група отличени представи сектора на личностното, организационното и холистичното развитие.

Сред наградените бяха:

Албена Рахова (създател на метода „Неврородология" и бранда „Кодовете на Рода"),

Боряна Миленкова (родови терапевт и ментор),

Петранка Кирова (създател на трансформационния метод „Божествено-родова терапия"), Златина Шаркова (университетски преподавател и автор),

Милена Кузманова (основател на „Бизнес Академия МК"),

Велина Ганева (създател на общност „Мама е предприемач"),

Людмила Фиркова (създател на програмата „VOICE&VISION"),

Наташа Спасова (ментор по лидерство и лична ефективност),

Ангелина Минкова (холистичен консултант и астролог),

Женя Баева (ментор по личностно и бизнес развитие),

Ваня Колева (създател на бранд „Алегро Партнърс"),

Гиги Валентинова (педагог и основател на образователни институции),

Веселка Пукалска (консултант по квантова психология),

Лора Огнянчова (коуч и консултант),

Корнелия Колева-Стоянова (холистичен терапевт),

Венелина Накова (ментор),

Цвета Костадинова-Клеопатра (създател на програми за личностно развитие),

Незахат Солак (лекар и преподавател по йога на смеха),

Моника Балтова (създател на метода „Пътешествие отвъд страха")

Олга Баранова (бизнес консултант).

Организатор на конференцията е Академия „Щастлив Живот“ — най-голямата академия за личностно и бизнес развитие в Европа. Платформата е обучила над 100 000 души, сертифицирала е над 3 000 коучинг специалисти и има международен обхват с над един милион души, достигнати чрез обучения, събития и съдържание.

Академията е носител на 5 световни рекорда в сферата на трансформационната психология, лидерството и личностното развитие.

Домакин и създател на формата е проф. д-р Стояна Нацева, която връчи лично отличията на участниците.

„Истинският капитал на една нация са нейните лидери. Когато събереш на едно място хора, които градят с резултат и съвест, се създава основа за дългосрочно развитие“, заяви проф. д-р Стояна Нацева.

Събитието в София поставя основата на серия международни конференции, които ще се реализират в ключови бизнес дестинации, включително Дубай.

Форматът създава пространство за взаимодействие между брандове, личности, идеи и общности с реално влияние и поставя български предприемачи и експерти в международен контекст.