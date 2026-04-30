Общинският съвет в Карлово насрочи референдум за завода за барут на 28 юни

Дали ще има допитване, зависи от областния управител, който ще прецени законосъобразно ли е решението, защото инвестиционното намерение е на държавата, а не на общината

С 27 гласа „за", 2 „против" и 1 „въздържал" се Общинският съвет на на Карлово прие решение да бъде проведен местен референдум за намерението да бъде изграден завод за барут. Въпросите в него са: съгласни ли сте Община Карлово да не променя предназначението на имоти от общинския устройствен план с цел изграждане на производствени мощности за боеприпаси и барут; да не бъде изградена производствена база за боеприпаси и взривни вещества (включително заводи за барут и снаряди), свързана с инвестиционно предложение на предприятията „Rheinmetal AG" и ВМЗ ЕАД и да бъде забранен строежът на завод за барут на територията на Община Карлово".

Идеята за референдум е на два инициативни комитета, но първия път събраните подписи не бяха достатъчни. След това докладната беше внесена от председателя на местния парламент Доньо Тодоров. Според взетото решение допитването ще се проведе на 28 юни т. г. ще струва 244 550 евро от бюджета на общината.

Дали обаче ще се стигне до реално провеждане, зависи от областния управител на Пловдив, който проверява решенията на общинските съвети за законосъобразност. А в случая въпросът е спорен, защото имотът, за който става дума, и инвестиционното намерение са на държавата, а не на Община Карлово, обясниха пред "24 часа" запознати.

Подобни критики отправи на сесията и гласувалият против председател на комисията по административни и правни въпроси Тошко Стоев, който обясни, че така поставените въпроси в референдума са незаконосъобразни, защото не е в правомощията на Общинския съвет да забрани изграждането на завод за барут на територията на Община Карлово, независимо от резултатите от референдума.

По време на дискусията в залата общински съветници изразиха мнение, че зад организирането провеждането на референдума стоят политически партии и откровени манипулации със страховете на хората, но въпреки това гласуваха в подкрепа, защото искат гласа на хората да бъде чут.

Кметът на Община Карлово д-р Емил Кабаиванов каза, че провеждането на референдума ще бъде скъпо струващо социологическо проучване, защото съгласно закона местен референдум се провежда само по въпроси от местно значение. Той ще бъде финансиран със средства от бюджета на общината и съответно от хора, които не подкрепят провеждането му.



