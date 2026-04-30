ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Трябва ли да си припомни латинския Петър Витанов о...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22763879 www.24chasa.bg

Условна присъда за 23-годишен, отвлякъл приятелката си

Тони Маскръчка

Темида

Окръжен съд – Благоевград призна за виновен 23-годишен мъж за отвличане, извършено при условията на домашно насилие.

Тричленен състав на съда наложи на подсъдимия наказание „лишаване от свобода" за срок от две години условно и 4-годишен изпитателен срок.

Мъжът е признат за виновен, че на 16 октомври 2024 г., за времето от около 19:00 ч. до към 19:27 ч., в град Кресна, отвлякъл 19-годишно момиче, с цел противозаконно да я лиши от свобода, като деянието е извършено при условията на домашно насилие.

Присъдата подлежи на обжалване и протест пред Апелативен съд – София в 15-дневен срок.

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Последно от

