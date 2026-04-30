Условна присъда за 23-годишен, отвлякъл приятелката си

Окръжен съд – Благоевград призна за виновен 23-годишен мъж за отвличане, извършено при условията на домашно насилие.
Тричленен състав на съда наложи на подсъдимия наказание „лишаване от свобода" за срок от две години условно и 4-годишен изпитателен срок.
Мъжът е признат за виновен, че на 16 октомври 2024 г., за времето от около 19:00 ч. до към 19:27 ч., в град Кресна, отвлякъл 19-годишно момиче, с цел противозаконно да я лиши от свобода, като деянието е извършено при условията на домашно насилие.
Присъдата подлежи на обжалване и протест пред Апелативен съд – София в 15-дневен срок.