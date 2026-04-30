Постоянен арест за румънски шофьор, ранил при катастрофа двама възрастни и две деца

Румънски шофьор остава за постоянно в ареста по обвинение в причинена катастрофа с четирима ранени.

Окръжен съд Кюстендил потвърди определение на Районен съд Дупница, с което е взета мярка за неотклонение „Задържане под стража", по отношение на румънски гражданин, обвиняем за причиняване по непредпазливост на средна телесна повреда на 4- ма души, от които две малолетни деца.

Около 08,00 ч. на 15.04.2026 г., на АМ „Струма", обвиняемият Н.С. управлявал товарен автомобил, в посока към гр. София. Водачът нарушил правилата за движение, като се ударил в задната част на спрял в крайната дясна лента лек автомобил, се посочва от прокуратурата.

Съдът съобразява обстоятелството, че обвиняемият е чужд гражданин, който няма трайна уседналост на територията на Република България липсват данни за постоянен или настоящ адрес на територията на страната, семейни или социални връзки, които да го обвързват с нея. Това обстоятелство значително улеснява възможността му да напусне пределите на страната и да се укрие от органите на наказателното производство. Същевременно, предвид тежестта на повдигнатото обвинение и предвиденото наказание, е налице и засилен мотив за укриване с цел избягване на наказателна отговорност. Окръжен съд Кюстендил намира, че на този етап от наказателното производство и събрания доказателствен материал може да бъде направен извод за съпричастност на обвиняемия към извършването на престъплението.

Определението не може да се протестира и обжалва.