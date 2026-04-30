Кола блъсна полицайка на пешеходна пътека пред ОДМВР-Благоевград

Тони Маскръчка

640
Инцидентът е станал на пешеходна пътека. Снимка: Архив

Служителка на полицията е била блъсната от кола на пешеходна пътека пред сградата на ОДМВР - Благоевград. Пътният инцидент е станал около 14:00 часа днес на улица „Владо Черноземски".

Лек автомобил „Мерцедес" е блъснал полицайката, докато тя е преминавала по пешеходна пътека. По първоначална информация служителката на реда е получила леки охлузвания и не е тежко пострадала, откарана е за преглед в МБАЛ Благоевград.

Причините за инцидента се изясняват, но най-вероятно колата е поднесла по мократа пътна настилка. Пробите за алкохол и наркотици на шофьора на отрицателни, съобщиха от полицията.

