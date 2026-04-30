Обща акция на полицията, ИААА и НАП срещу нелегалните таксита, има обвиняем

такси Снимка: Pixabay

Софийската районна прокуратура е обвинила 32-годишен мъж след съвместна акция на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР), Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА) и Националната агенция по приходите (НАП) срещу нелегалните таксиметрови шофьори. Това съобщиха от СДВР във фейсбук. 

В хода на акцията, около 22:50 ч. в столичния квартал „Студентски град,“ след заплащане на извършената услуга чрез мобилно приложение от нает таксиметров автомобил, полицейските служители незабавно са предприели проверка на шофьора. Установено е, че той извършил услугата „превоз на пътници срещу заплащане“ без необходимите документи – удостоверение за водач на таксиметров автомобил и разрешение от Столичната община за извършване на този тип дейност.  

Таксиметров шофьор е управлявал колата, без да бъде обозначена като такси - черна на цвят, небрандирана, без наличие на електронен таксиметров апарат, както и без специфичните светлинни индикатори на предното стъкло.

Представителите на ИААА са съставили акт за административно нарушение, отнели са свидетелството за правоуправление, предната регистрационна табела на автомобила и втората част на контролния талон, а служителите на НАП са съставили протокол за извършената проверка. 

🚖 Служители на СДВР, ИА „Автомобилна администрация“ и НАП със съвместна акция срещу нелегалните таксиметрови шофьори...

Публикувахте от СДВР Столична Полиция в Четвъртък, 30 април 2026 г.

