Почина работникът, затрупан с пръст от багер в Бургас.

Колегите му са се опитали да го изровят с голи ръце, но не са успели. 56-годишният работник е загинал при трудова злополука на строителен обект в Бургас. По първоначална информация мъжът паднал в изкоп, след което по невнимание бил затрупан с пръст от багер. Друг негов колега успял да се излезе от рова по чудо, преди да бъде затиснат от пръстта, съобщава NOVA. Трагедията се е разиграла малко преди 12 ч.

Очевидци разказват, че случилото се предизвикало паника сред работниците, които се опитали да изровят колегата си с голи ръце, преди да бъде използвана строителна техника за разчистване.

На мястото пристигнал и спешен медицински екип, но при изваждането на работника било установено, че той е починал. Инцидентът се разследва.

Служители от близък до мястото на инцидента офис разказват, че са чули писъци от рова, в който е бил затрупан работникът. „Бяхме в офиса, работехме и чухме писъци навън. Бяха доста силни, истерични дори.Тогава разбрахме, че нещо става", каза очевидецът Виктор Димитров.

Инспектори от Строителен надзор обясниха пред NOVA, че работникът бил без обезопасително облекло и потвърдиха, че изпълнител на ВиК ремонта е фирма "Диамант-Слънчев бряг".

На място са и служители на Инспекцията по труда, които разговарят с колегите на загиналия. „Не бих казал, че е нещастен случай, защото има някои сериозни пропуски, които са допуснати при тази дейност, която е извършвана", посочи Павлин Васков от Инспекция по труда-Бургас.

„Извършван е изкоп без обезопасителна шпунтова стена и вероятно тече разследване", каза Михаил Михайлов –представител на Строителен надзор.