ГЕРБ-СДС внесе законопроект за изменения в Закона за държавния дълг

ПГ на ГЕРБ-СДС внесе законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния дълг още в първия работен ден на 52-рото Народно събрание, с което заяви ясен ангажимент към разширяване на възможностите за спестяване и инвестиции на българските граждани. Основният акцент в предложените промени е създаването на регламентиран механизъм за издаване на държавни ценни книжа (ДЦК), насочени пряко към физически лица, без необходимост от посредници. Това съобщиха от пресцентъра на ПП ГЕРБ.

С този законопроект се цели осигуряване на лесен, прозрачен и равнопоставен достъп до държавни инвестиционни инструменти за всички граждани, независимо от техните финансови възможности. Предвижда се създаването на безплатна електронна платформа, както и възможност за закупуване на ДЦК чрез клоновата мрежа на „Български пощи", без допълнителни такси и комисионни. Така се предлага реална алтернатива на традиционните банкови депозити, при по-висока степен на сигурност и предвидимост.

Законопроектът поставя силен акцент върху гъвкавостта и доверието в системата, като въвежда възможност за доброволно предсрочно обратно изкупуване на ценните книжа преди настъпване на падежа. Същевременно се гарантира пълна прозрачност чрез ясно обявени условия, доходност и срокове, което създава стабилна и предвидима среда за инвеститорите.

Предлаганите мерки са част от по-широка визия за повишаване на финансовата грамотност и насърчаване на дългосрочното спестяване сред населението. Чрез прякото участие на гражданите в публичните финанси се изгражда по-силна връзка между държавата и обществото, както и по-устойчива икономическа култура, съобразена с европейските стандарти и добри практики.