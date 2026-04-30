ДБ внесе пакет мерки за по-ефективна администрация

Ивайло Мирчев, Божидар Божанов и Атанас Атанасов Снимка: Николай Литов

Още в първия ден на 52-рото Народно събрание народните представители от „Демократична България" внесоха пакет от пет законопроекта, насочени към оптимизиране работата и числеността на държавната администрация и намаляване на административните тежести за гражданите. Това съобщиха от пресцентъра на ДСБ. 

С промени в Закона за администрацията се ограничават възможностите за разширяване щата на държавната администрация, а на уебстраницата на Министерския съвет два пъти годишно трябва да се публикуват всички структури по ведомства, със заетите щатни бройки и броя на пенсионерите на работа. Залага се и 5% съкращение на общата численост на персонала на централната и местната администрация за всяка от четирите последователни години от 2027-а до 2030-а. На администрацията се възлага също да работи по годишни или многогодишни програми с ясно заложени цели, чието ефективно изпълнение да отчита.

С изменения в Закона за устройство на територията се предлага паркоместата в жилищни сгради да бъдат обособени като самостоятелни обекти - тема, която от години създава затруднения при сделки и води до неясноти в собствеността.

Три от законопроектите са насочени към промени в Закона за движението по пътищата. Сред тях е отпадането на изискването за вписване на номера на двигателя в регистрационния талон. Предлага се също премахване на нотариалната заверка при прехвърляне на автомобили, което би намалило разходите и времето за гражданите. Друга мярка цели по-справедливо разпределение на местата за паркиране в градовете чрез ограничаване на т.нар. служебен абонамент до 10% от капацитета на платените зони.

