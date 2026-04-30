Прокуратурата иска 20 г. затвор за Летящия Виктор, врязал се в автобус и убил сирийски лекар

Той помоли за по-малка присъда

20 години затвор и 23 години без книжка поиска прокуратурата за Виктор Илиев, който на 15 август м.г. се вряза в автобус на градския транспорт, уби пътуващия вътре сирийски лекар д-р Иса Али и рани четирима души. 21-годишният младеж призна фактите по делото и вината си и процеса мина по съкратената фаза, само две заседания.

Илиев се появи в 14-а зала на Софийския градски съд със зелена риза с дълъг ръкав и черен панталон. Това бе пълен контраст с нощницата от болницата, с която бе на мярката си за неотклонение през август. В залата имаше около 50 студенти по право и множество правостоящи. Четиримата ранени, сред които и шофьорът на автобуса, в който Илиев се заби, решиха да са частни обвинители, но не предявиха финансови претенции към младежа. Същото направи и роднина на убития д-р Иса Али.

Илиев и адвокатът му Румен Николов признаха всичко написано в обвинителния акт. Младежът бе категоричен, че иска делото да мине без разпит на свидетели и вещи лица. Не поиска да дава обяснения.

Прокурор Виолета Танаицова от Софийската градска прокуратура разказа фактите по делото. Напомни, че Илиев се заби с аудито, взето от братовчед си, в автобус от нощния градски транспорт в София. Катастрофата стана в малките часове на 15 август 2025 г. на бул. "Възкресение". Той карал със 163 км/ч в момента на удара, а ограничението било 50 км/ч. Преди това минал през трамвайните линии и металните решетки, отскочил и от островчето, на което има трамвайна спирка.

Заради отскока на колата Илиев стана известен като "Летящия Виктор". При сблъсъка уби сирийския лекар д-р Иса Али, който се возел в рейса, и рани четирима души - тримата в колата с него, и шофьора на автобуса. Секунди преди катастрофата Илиев дишал от балони с райски газ и дори карал с около 200 км/ч. Щял да вземе завоя надясно, ако спазвал ограниченията. Така Танаицова обясни защо младежът е обвинен за причинена смърт при катастрофа с евентуален умисъл. И натърти, че липсва спирачен път, а Илиев разчитал на шанс. Посочи, че причината за смъртта на д-р Али е именно високата скорост. Предвиденото наказание е от 13 до 20 години затвор или доживотен затвор.

Танаицова посочи, че макар да е неосъждан, Илиев имал много глоби за 14 дни стаж като шофьор. На няколко пъти пътниците в аудито го молили да намали, но той не го правел.

Адвокатите на пострадалите обърнаха внимание, че Илиев многократно е бил молен да намали, но е отговарял, че може да си позволи да кара бързо. Те се спряха и на това, че той не е опитал да окаже помощ, както и на употребата на райски газ. И те поискаха 20 години затвор, както и отнемане на книжката за 23 години.

Адвокат Николов посочи, че Илиев е съдействал, признал е вината си и не е искал да бъде пускан от ареста. Нямал нито присъди, нито висящи дела. Работел като строител на различни строежи. Николов поиска присъда около минимума.

Поддържам казаното от моя адвокат, искам да изкажа моите съболезнования към близките на починалия и да се извиня на всички пострадали. Не съм искал така да стане, посочи Илиев. И поиска по-малка присъда.