Вижте седмичния отчет на община Русе

РЕСОР „ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ":

положена бе нова асфалтова настилка по ул. „Йосиф Цанков" - в участъка от кръстовището с ул. „Мадан" до ул. „24 – ти май", с което приключи поетапният ремонт за възстановяване транспортно-експлоатационните характеристики на улицата. Извършени бяха машинно и ръчно премахване на старата компрометирана настилка, корекция на нивата, възстановяване на носещата способност на пътната основата на места, премахване на старите и монтиране на нови чугунени капаци за ревизионните шахти на места и изграждане на ново пътно покритие от два слоя асфалтова смес;

продължават строителните дейности по цялостен ремонт на тротоара по бул. „Цар Освободител" - от страната на Централен общински пазар, където бе положена нова паважна настилка;

положена бе хоризонталната пътна маркировка по бул. „Придунавски" /на кръстовищата с ул. „Баба Тонка", ул. „Църковна независимост" и бл. „Любен Каравелов"/, бул. „Тутракан", бул. „Мидия – Енос", ул. „Панайот Волов", ул. „Стефан Стамболов", както и за обозначаване на места с различен режим на паркиране на автомобили по ул. „Батак", ул. „Майор Атанас Узунов", пред бл. „Тотлебен" в кв. „Мидия – Енос" и бл. „Ловец";

извършени бяха локални ремонти на единични разрушения по пътните настилки на места по бул. „Васил Левски", бул. „Генерал Скобелев", бул. „Христо Ботев", бул. „Цар Освободител", ул. „24 – ти май", ул. „Лозенград", ул. „Хан Аспарух" и по протежение на ул. „ТЕЦ";

на 27 април бе извършено третиране срещу ларви на комари в язовир „Николово", река Сараджийска, блата и мочурища в близост до гр. Мартен и кв. „Ялта";

продължават строителните дейности по благоустройство на пространството по ул. „Капитан лейтенант Евстати Винаров" – между бл. „Калоян" и сградата на Бюрото по труда;

извършен бе ремонт на опасно разрушен единичен уличен отток за отводняване на повърхностни води и заустването към ревизионна шахта по ул. „Стоян Михайловски", източно от бл. „41" в кв. „Дружба" 3;

продължават работите по цялостен ремонт на ул. „Константин Димчев" – извършена бе подготовка на прилежащия тротоар за полагане на нова настилка;

извършени бяха ремонти чрез студено изкърпване на компрометирани участъци по общински път с. Николово – с. Долно Абланово и по уличната мрежа на с. Николово;

отстранено бе опасно пропадане по бул. „Цар Освободител" - срещу бл. „Сердика";

ремонтирани бяха решетки и основи на дъждоотвеждащи шахти по бул. „Гоце Делчев" и ул. „Пристанищна";

продължават дейностите по частични ремонти и подмяна на компрометирани плочи и павета на пл. „Свобода" и ул. „Александровска";

извършена бе подмяна на амортизирани осветителни тела с нови LED осветители по уличната мрежа на с. Просена;

извършени бяха ремонт, подмяна на неработещи осветители с нови и възстановяване на неработещо улично осветление на участъци по бул. „България", бул. „Липник" /вкл. монтиране на нов шкаф за управление на външно осветление/, бул. „Тутракан", бул. „Цар Освободител" /до бл. „Афродита"/, ул. „Байкал" /вкл. ремонт на разклонителни кутии/, ул. „Българска морава", ул. „Мъглиж" /вкл. и монтиране на нов стълб за улично осветление/, ул. „Одрин", ул. „Студен кладенец", ул. „Шести септември", както и по уличната мрежа на с. Просена;

извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на места по пешеходната зона на кея по р. Дунав, в Парка на младежта /вкл. ремонт на табла за управление на външно осветление/ и околоблоковите пространства на бл. „Тича" /вкл. монтиране на нов стълб за осветление/;

монтирани бяха 10 нови и бяха подменени 6 комплекта увредени пътни знака и указателни табели за организация на движението на различни места в града;

изработени бяха 14 нови светлоотразителни знака и указателни табели за вертикална пътна сигнализация;

извършена бе текуща поддръжка, ремонт и възстановяване на редовната работа на светофарните уредби на кръстовищата на бул. „Съединение" с ул. „Майор Атанас Узунов", ул. „Николаевска" с ул. „Сент Уан" и бул. „Цар Освободител" с ул. „Шипка";

по график бяха измити ул. „Ниш", ул. „Солун", ул. „Капитан Маринов", ул. „Никюп", ул. „Воден", бул. „Неофит Бозвели", ул. „Сент Уан", ул. „Николаевска", ул. „Антим", ул. „Св. Георги", ул. „Княз Дондуков - Корсаков", ул. „Згориград", ул. „Черни връх", ул. „Цветница", ул. „Студентска", ал. „Възраждане", ал. „Лилия" ,ул. „Борисова", бул. „Тутракан", ул. „Стефан Стамболов", бул. „Васил Левски", бул. „Христо Ботев", бул. „Цар Освободител";

- приключи първият етап от кампанията на Община Русе за пилотно включване на домакинствата в системата за разделно събиране на биоразградими отпадъци, като всички 18 постъпили заявления са одобрени;

- извършени бяха проверки в Централна градска част и кв. „Родина", във връзка с разхождане на домашни любимци без повод;

в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 6 кучета, осиновени бяха 10 кучета и бе извършена ваксинация на 10 кучета. Направени бяха тестове за диагностика на кърлежо-преносими заболявания на 4 кучета.

РЕСОР „ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА":

подготвени бяха договори за финансиране по програма „Култура" 2026;

продължава подготовката на програмата по повод празника на Русе – 6 май, изготвени бяха рекламни материали и покани;

извършена бе подготовка на церемонията по връчване на награди „Русе";

продължават административните дейности, свързани с изпращането на окончателен отчет за изпълнението на проекта „Русе Арт Фест", договор BG-RRP-11.021-0006-С01, финансиран по BG-RRP-11.021 „Схема за безвъзмездна помощ „Ново поколение местни политики за култура за големи общини";

извършена бе подготовка на Фолклорния събор „Златната гъдулка";

извършени бяха административни дейности, свързани с отчитането на концертите и техническото осигуряване на програмата на 65. Международен фестивал „Мартенски музикални дни", изпратен бе отчет към Министерството на културата;

взето бе участие в празничния концерт по повод 45-годишнината от създаването на СУ „Възраждане";

подадена бе информация до образователните институции с указания за попълване на справки за изразходваните и оставащи средства по преходните остатъци на институциите;

изготвени бяха допълнение и справка по получените по време на общественото обсъждане предложения по проекта за изменение и допълнение на правилата за прием в първи клас;

обобщена бе информация, във връзка с подаваните от образователни институции отчети за изпълнение на годишния план за 2025 г. на дейностите за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в община Русе.

РЕСОР „МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ, ИНВЕСТИЦИИ И СОБСТВЕНОСТ":

на 28 април комисия за оценка финансово-икономическите резултати на общинските еднолични търговски дружества за 2025 г., назначена със заповед на кмета на община Русе, с участие на общински съветници и експерти от общинската администрация на свое заседание изслуша докладите на управителите на 8-те търговски дружества със 100% общинско участие в капитала – „Общински пазари" ЕООД, „Общински транспорт – Русе" ЕАД и 6 лечебни заведения, и разгледа и анализира техните годишни финансови отчети за 2025 г., като с положителен финансов резултат за изминалата година приключват всички общински дружества. „Общински пазари" ЕООД, което управлява и стопанисва 18 ключови за градската инфраструктура търговски обекта, за поредна година реализира счетоводна печалба, която е в размер на 164 хил. лева - с 25 хил. лева повече от печалбата през 2024 г. Окончателният финансов резултат, след данъчно облагане, е нетна печалба в размер на 147 хил. лева. Приходите на дружеството са формирани основно от отдаване под наем на търговски площи и съоръжения, като през изтеклата 2025 г. „Общински пазари" ЕООД е внесло в бюджета на Община Русе 213 хил. лева такси по Наредба 16 на Общински съвет – Русе. През отчетния период инвестиционната програма на общинското дружество е свързана с изграждане на нов пазар в кв. „Чародейка - Север" - в близост до пресечната точка на ул. „Филип Станиславов" и ул. „Зорница", и строителството на плувен комплекс в Парка на младежта. Дружеството е ангажирано със стопанисването на Ледената пързалка и Русенския пролетен панаир, превърнали се в традиция и място за развлечение на жителите на града. През 2026 г. дружеството ще реализира няколко проекта, свързани с изграждане на нов пазар в района на Дунав мост, стартиране на дейността на новите павилиони за търговия на кея, където ще се оформи Алея на занаятите, подготвителни работи за изграждане на нови търговски обекти в района на „Печатни платки", както и завършване на строителните работи по изграждане на плувния комплекс. С положителен финансов резултат за 2025 г. и реализирана печалба в размер на 696 хил. лева приключва и „Общински транспорт Русе" ЕАД, което от юли 2024 г. е единствен оператор на градския транспорт в град Русе. Транспортното дружество приключи финансовата 2024 г. със счетоводна печалба в размер на 608 хил. лева. Управителите на общинските търговски дружества лечебни заведения „Диагностично консултативен център 1 – Русе" ЕООД, „Медицински център 1 – Русе" ЕООД, „Център по дентална медицина 1 – Русе" ЕООД, „Център за психично здраве – Русе" ЕООД, „Комплексен онкологичен център – Русе" ЕООД и „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков – Русе" ЕООД, представиха пред комисията своите намерения за 2026 г., свързани с инвестиции в материалната база, в закупуване на медицинска апаратура и техника, както и в повишаване квалификацията на персонала. Комисията, след извършения анализ на финансово-икономическото състояние и резултати на общинските еднолични търговски дружества, ще предложи на Общински съвет - Русе да бъдат приети техните годишните финансови отчети и годишните доклади за дейността за 2025 г. и да бъдат избрани проверители - регистрирани одитори, определени след проведена от всяко дружество процедура. Комисията ще предложи на Общинския съвет всички общински търговски дружества да бъдат освободени от внасяне на дивидент в бюджета на Община Русе за финансовата 2025 г.;

на 27 април бе проведено официално откриване на информационния център на "Европа Директно - Русе", като новото пространство бе открито от кмета Пенчо Милков, Йорданка Чобанова - ръководител на Представителството на Европейската комисия в България, и ръководителя на проекта Анна – Мария Христова. На 29 април бе проведена встъпителна пресконференция, на която бяха представени дейностите на "Европа Директно - Русе";

проведени бяха търгове за продажба на 6 общински имота в изпълнение на решения на Общински съвет – Русе;

издадени бяха 16 разрешения за ползване на място на открито върху терени общинска собственост, с което бе осигурено законосъобразно упражняване на търговска дейност на открито, регистрирани бяха 3 апартамента за гости, издадено бе 1 временно удостоверение за категоризация.

РЕСОР „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА":

открити бяха строителни площадки за основните ремонти на бул. „Съединение" и ул. „Коледница";

продължава работата по ремонт, реконструкция и реставрация на фасади и покрив на общинската сграда на ул. „Цариброд" 3. Извършени бяха дейности по измазване на комините, нови обшивки с ламарина с ПВЦ покритие по капандури и около тях;

продължават ремонтът и изграждането на топла връзка между сградите на Дом за възрастни хора с физически увреждания ,,Милосърдие", доставени и монтирани бяха новите дограми, изградена бе вътрешната рампа за достъпна среда, измазани бяха стените, извършени бяха дейности по външното стълбище към топлата връзка;

продължава подобряването на енергийните характеристики на бл. „Ильо войвода" и бл. „Боримечка", като на последния блок бе монтирана дограма по самостоятелните обекти;

продължават основният ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност на общежитие към ПГСС „Ангел Кънчев" - Образцов Чифлик, продължава работата по преустройството на стаите и общите части, както и външната изолация на сградата;

продължават ремонтът и внедряването на мерки за енергийна ефективност в Детска градина „Слънце" на ул. „Шейново" 14;

продължава изграждането на спортна зала в СУ „Васил Левски";

извършени бяха 5 огледа на територията на Русе и малките населени места в общината, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките бяха съставени протоколи.

РЕСОР „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ТРАНСПОРТ":

на 24 април бе извършено електронно класиране за прием в детски ясли;

извършени бяха 10 проверки на потребители по процедура „Иновативни здравно – социални услуги";

продължават проверките за напредъка на изпълнението на проект „Изграждане и оборудване на две социални услуги за Резидентна грижа за пълнолетни лица с психични разстройства (РГПЛПР)" и „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на Дом за стари хора „Възраждане", както и на СМР в Дом за пълнолетни лица с физически увреждания „Милосърдие" и Дом за пълнолетни лица с деменция „Приста";

консултирани бяха 8 човека за социална услуга „Асистентска подкрепа";

подписани бяха графиците и отчетите с положения труд на 136 социални асистенти, които предоставят подкрепа на 228 потребителите в Русе и във всички населени места на общината;

подписани бяха 78 трудови договора и 78 тристранни споразумения с лични асистенти и ползватели на механизъм „Лична помощ";

подписани бяха графиците и отчетите с положения труд на 1576 лични асистенти, предоставящи лична помощ на ползватели в Русе и във всички населени места на общината;

организирано бе посещение на кино за деца с увреждания по инициатива на родител, който е личен асистент по механизъм „Лична помощ", и заедно с подкрепата на други родители. Експерти на Община Русе имаха възможността да зарадват децата с вкусни меденки, приготвени с много старание от потребителите на ЦНСТ за пълнолетни лица с психични разстройства "Св. Петка";

продължават дейностите по Общинска програмат „Моите зъбки – здрави и бели" с посещения в Детски ясли 8, 12, 15 и 16;

консултирани бяха 5 семейства с новородени деца по правилника за реда и условията за осъществяване на мерки за насърчаване на раждаемостта и подкрепа отглеждането на деца в община Русе;

консултирани бяха 6 двойки за подпомагане по програма „Асистирана репродукция" на Община Русе;

извършени бяха проверки в здравните кабинети на учебните заведения в с. Тетово и с. Ново село;

здравните медиатори извършиха обходи в кв. „Средна кула", кв. „Чародейка" и кв. „Селеметя", като консултираха 62 лица за недопускане епидемично разпространение на морбили и предоставиха информационни материали. Консултираха за задължителната ваксина срещу морбили, паротит и рубеола, както и за останалите задължителни имунизации. Здравните медиатори подпомогнаха достъпа до медицински прегледи и консултации на 18 лица;

специалистите по ранно детско развитие посетиха по график Детска ясла 8, където бяха обсъдени затруднения, свързани с развитието и поведението на децата. На екипите от детската ясла бяха дадени насоки за работата с децата и техните родители. Проведени бяха дейности в Детски ясли 15 и 9, насочени към стимулиране и развиване на фина и груба моторика. В Детски ясли 15 и 16 бяха обсъдени конкретни казуси, свързани с двигателното и говорното развитие, както и предизвикателствата при комуникацията на децата;

във връзка с дейностите по Националната програма "Кодово име: „Живот", бяха проведени 6 сесии с близо 120 ученици от 6. и 7. клас на ОУ "Никола Обретенов", ОУ "Отец Паисий" и ОУ " Любен Каравелов";

във връзка с Националната програма "Предпазване на младите хора от престъпления", бяха проведени 2 срещи с учениците от 6 паралелки на 12. клас на АЕГ "Гео Милев" и СУПНЕ "Фридрих Шилер";

във връзка с дейностите по общинската програма "Уча се да чувствам и разбирам", бяха проведени 8 срещи с родителите на децата от първи и втори клас на ОУ " Отец Паисий", където ще се провеждат дейностите по програмата;

изготвени бяха 25 карти за хора с трайни увреждания;

до момента издадените разрешения за таксиметров превоз в община Русе са 649;

на 29 април бе въведена временна организация за безопасност на движението на ул. „Митрополит Григорий".

РЕСОР „СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ":

- организиран бе транспорт за русенските училища и отбори, които участват в зонални и финални първенства на Ученическите спортни игри;

- извършени бяха дейности по организацията на спортните събития „Световен ден на предизвикателството 2026" и „Детска атлетика", като второто ще се проведе в две русенски училища;

- изготвени бяха доклади за награждаване на отлично представили се спортисти;

- извършена бе подготовка на зала „Дунав" за провеждане на баскетболни срещи;

- продължават ремонтните дейности, във връзка с придобиване на лиценз за провеждане на официални футболни срещи от Първа професионална лига за сезон 2026/2027 г.;

- извършени бяха почистване на покриви и косене в района на Общинската тенис база в Парка на младежта;

- почистен бе дворът на бившата ПГЗХТ "Асен Златаров";

- извършено бе косене в района на Лесопарк „Липник";

- продължава изграждането на пясъчна площадка за борба в СК „Локомотив";

- извършена бе подготовка на Градския стадион за провеждане на официална футболна среща между ФК „Дунав" и ФК „Севлиево", както и за откриване на турнира „Северна звезда" и мач от „А" окръжна група;

- представители на Младежкия парламент към Общинския младежки дом взеха участие в работилница за младежки социални иновации;

- шест първи и две втори места спечели Танцово студио „Импулс" към Общинския младежки дом на международния танцов конкурс „Best Star" в Букурещ;

- с тържествен концерт в зала „Филхармония" бяха отбелязани 100 години от създаването на Българския хоров съюз, като събитието бе част от програмата на националната инициатива „България пее" 2026 и бе организирано от Община Русе и Общинския младежки дом. В концертната програма участие взеха утвърдени хорови състави от Русе и страната, сред които Народният хор при НУИ „Проф. Веселин Стоянов" – Русе с диригент Диян Иванов, Хор „Св. Георги Победоносец" при Общинския младежки дом – Русе с диригент Мина Влайкова, Хорът на учителките от Добрич с диригенти Маргарита Русева-Ганева и Габриела Писанова, както и Академичният хор „Sexaginta prista-Bulgaria" при Русенския университет с диригент Албена Андреева;

- Балетен състав „Импулс, Мажоретен състав „Екстрийм" и Фолклорно танцово студио „Зора" към Общинския младежки дом взеха участие в концерт, посветен на Международния ден на танца, организиран от Лайънс клуб „Вдъхновение" – Русе. В Лапидариума те представиха свои танцови изпълнения.