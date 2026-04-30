Разследват отвличане на 47-годишен мъж по лични подбуди в Габрово

Дима Максимова

Под ръководството на Окръжна прокуратура – Габрово се провежда разследване за отвличане на 47-годишен мъж.
Досъдебното производство е започнало с първо действие на разследването – разпит на свидетел и се води за престъпление по чл. 142 ал. 1 от НК за това, че на 26.04.2026 година, около 15:30 часа в района на магазин на ул. „Н. Войновски" гр. Габрово е похитен мъж.
Неотложните следствени действия са извършени от екип на Районно управление на МВР Габрово. След проведени разпити на свидетели-очевидци е установено, че деянието е провокирано от лични подбуди. Около 20 минути след получаване на сигнала полицейските служители намерили пострадалия в покрайнините на града и го отвели за разпит, посочват от прокуратурата.
Предстои установяване самоличността на извършителите чрез провеждане на разпознавания. За изясняване на мотивите за извършване на престъплението предстои назначаване на видео-техническа експертиза на приобщените по делото записи, както и техническа експертиза на иззетите като веществени доказателства мобилни телефони.
Действията по разследването продължават под ръководството на Окръжна прокуратура - Габрово.

