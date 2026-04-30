Столичната община ще почиства пътни връзки при бул. "Цариградско шосе" и бул. "Ситняково"

Въвежда се временна организация на движението в отделни участъци

Столична община продължава миенето на улиците с автоцистерни, след приключване на ръчното почистване на уличната мрежа от кал и пясък. Работата се извършва от фирмите по чистота по възлагане на Столичния инспекторат, като успоредно с това се осъществява и почистване на дъждоприемните шахти на част от участъците, с цел осигуряване на нормалната им проводимост. Това съобщиха от пресцентъра на Столична Община.

На 1 май 2026 г., в нощна смяна, дейностите по почистване на наноси от кал и пясък, дъждоприемни шахти и миене ще се извършват в тунела на пътната връзка от бул. „Цариградско шосе" към бул. „Пейо К. Яворов".

На 2 май 2026 г., в интервала от 08:00 до 11:00 ч., ще се извърши ръчно почистване на наноси и профилактика на дъждоприемни шахти на транспортния подлез при бул. „Ситняково" и бул. „Ген. Данаил Николаев", като ще бъде въведена временна организация на движението.

На 9 май 2026 г., в интервала от 02:00 до 05:00 ч., миенето на същия транспортен подлез ще продължи, като отново ще бъде въведена временна организация на движението.

По време на извършване на дейностите на транспортния подлез при бул. „Ситняково" и бул. „Ген. Данаил Николаев", в посочените часови диапазони ще бъде забранено влизането на пътни превозни средства в участъка.

Ръчното почистване на наноси от кал и пясък, както и последващото миене на уличната мрежа се извършват поетапно като част от регулярната поддръжка на градската среда. Чрез ринене се отстраняват натрупаните замърсявания по прилежащите площи и пътните платна, което осигурява по-ефективно измиване. Дейностите се изпълняват при подходящи метеорологични условия и имат за цел подобряване на чистотата, безопасността и нормалната експлоатация на уличната инфраструктура.

Столичният инспекторат осъществява засилен контрол на терен и призовава водачите на моторни превозни средства да се съобразяват с въведената временна организация на движение и да шофират с повишено внимание и съобразена скорост в участъците, където се извършват дейности.