Специална механика на първото събитие от календара на инициативата през 2026 г. ще финансира закупуването на специализирано оборудване за „баскетбол на колела“

Инициативата „Нестле за Живей Активно!“ стартира календара си от активизации тази година с изданието „Заедно“ на 23 Май в Южния парк в София с конкретен фокус и принос за развитието на адаптирания спорт в България. Всеки участник в събитието ще увеличава средствата, които Нестле България ще дари на отбора „София-Балкан“ – първия клуб по баскетбол в колички в София. За всеки изминат километър на включил се и регистриран участник (самостоятелно или в двойки) в бягането компанията ще заделя по 1 евро. Организаторите прогнозират постигнати общи 10 000 км, а със средствата ще бъдат закупени нови спортни колички и необходимото специализирано оборудване, които ще допринесат за подготовката и развитието на отбора и присъединяяването на нови членове.

Нестле за Живей активно и изданието „Заедно“ поставя в центъра не просто важността от ежедневното движение, а идеята, че достъпът до него трябва да бъде реална възможност за всеки. Колкото повече хора се включат и изминат трасето за бягане, толкова по-голяма ще бъде подкрепата.

„София-Балкан повече от десет години доказва, че баскетболът в инвалидни колички не е просто игра или нишов спорт - той ни дава увереност, среда и създава истинска общност от хора с обща страст. Всеки ден тренираме и се борим да бъдем по-добри, но най-ценното е, когато виждаме, че хората застават до нас. Интересът към спорта расте, но развитието му зависи и от достъпа до специализирано оборудване и подкрепа. За нас е силно послание, когато една инициатива поставя в центъра идеята, че активността е за всички“, споделят от отбора София-Балкан.

Участието в събитието е напълно свободно и не изисква дарение от страна на участниците. Средствата се осигуряват изцяло от организаторите, така че всеки може да се включи по свой начин – с бягане, ходене или просто с желание да бъде част от каузата. В програмата на деня са предвидени и различни спортни предизвикателства и активности за различни възрасти и възможности, така че събитието да предложи преживяване за всеки.

Така „Мисия: Заедно“ превръща движението в нещо повече от активност – в споделено усилие с реален резултат. На 23 май Южният парк ще събере хора с различни различни физически възможности в един общ отбор – този на доброто.

Желаещите могат да се регистрират предварително на сайта на Нестле България.