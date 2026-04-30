Остава в ареста грузинският шофьор, обвинен за контрабанда на 3,5 млн. цигари в Бургас

1220
Контрабандни цигари Снимка: Агенция "Митници"

Окръжният съд в Бургас остави за постоянно в ареста грузинеца Леван Гелашвили, който е обвинен в контрабандата на над 3,5 млн. къса с цигари.

Пратката с нелегалната стока беше заловена в тир, който акостира на бургаското пристанище с ферибота „Дружба" от Батуми в понеделник. Общо 180 000 кутии с цигари бяха скрити в рула от дунапрен, декларирани като матраци. Стойността на контрабандата е близо 750 000 евро.

Леван Гелашвили е шофьор на тира, в чийто товар митническите служители откриха цигарите. Според адвоката на обвиняемия обаче стоката не касаела грузинския гражданин, тъй като била запечатана с пломба. Защитата заяви в съдебната зала, че шофьорът не е имал достъп до товара, съобщи БНТ.

Въпреки това съдът наложи най-тежката мярка „задържане под стража", като сред основните мотиви е реалната опасност той да се укрие до началото на делото, заради липсата на адрес в България.

Ако бъде признат за виновен, Леван Гелашвили може да получи наказание лишаване от свобода от 3 до 10 години.

