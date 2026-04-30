Президентът на Литва: Страната ни трябва да бъде в...

Нанков: Ще сме силна опозиция, няма да крещим - ще убеждаваме

Николай Нанков. Снимка: Архив

В 52-то Народно събрание ГЕРБ-СДС ще сме силна, активна, отговорна опозиция. Няма да крещим, а ще убеждаваме. Това пише в своя фейсбук публикация депутатът от ГЕРБ Николай Нанков.

"Ще бъдем авторитетният и аргументиран коректив на властта. Ще сме гласът, който няма да мълчи при всяка опасност от злоупотреби с доверието на гражданите, гласували за концентрация на управлението в един политически субект.

Няма да сме опозиция на инат, а опозиция на разума. Ще отстояваме и ще подкрепяме десни политики - без никакви компромиси. Ще изпълним с ново съдържание парламентарния контрол, който е най-силната демократична форма на работа на опозицията.

В мое лице, както винаги досега, област Ловеч ще има своя силен глас и защитник.

Днес се заклехме във всичките си действия да се ръководим от интересите на народа. Така е било, така ще е и занапред", пише още той.                                                                                                                                                                                

Публикувахте от Николай Нанков в Четвъртък, 30 април 2026 г.

Още от Политика

Завещание на седмицата: 8-ото теглене ги занули. Край на ритането в парламента? (Видео)