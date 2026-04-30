Открити са нарушения на обекта в Бургас, където работник бе заринат с пръст и почина

Багер Снимка: Pixabay (илюстративна)

Открити са нарушения на строителния обект в Бургас, на който загина служител, след като бе затрупан с пръст от багер. 

Допуснати са сериозни пропуски на строителния обект, където днес по обед загина 56-годишен работник. Това съобщиха от Инспекцията по труда след първоначалния оглед на мястото на инцидента.

Мъжът е подменял ВиК съоръжения на улица в центъра на града. Той е влязъл в близо триметров изкоп, когато внезапно се е свлякла земна маса.

„Имало е двама работници в изкопа, които са разчиствали тръба с лопати. Разбрали са, че започва да пада левият откос на изкопа. Единият е успял да излезе, а другият е затрупан. Не бих казал, че е нещастен случай, защото има сериозни пропуски при тази дейност.", каза Павлин Васков, директор на Инспекцията по труда в Бургас пред БНТ.

Той не уточни конкретните нарушения, но от строителния надзор на обекта дадоха допълнителни разяснения.

Михаил Михайлов, представител на строителния надзор: „Изкопът е извършен без поставена обезопасителна стена. Тече разследване, което ще установи точно какво се е случило. Със сигурност можем да кажем, че не е използвана обезопасителна стена."

Инцидентът е станал пред погледите на живеещи в района, които са станали свидетели на опитите работникът да бъде спасен.

„От прозореца видяхме мъките на хората, които се опитваха да го извадят. Около половин час го разкопаваха, дойдоха полиция и пожарникари. Накрая медицинският екип направи всичко възможно, но човекът почина", разказа очевидец.

Багер Снимка: Pixabay (илюстративна)

