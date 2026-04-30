Васил Терзиев: Витоша беше оставена на автопилот с хижи призраци и неработещи лифтове

„Малко градове по света имат това, което имаме ние в София - планина като естествено продължение на града. И още по-малко са тези, които успяват толкова последователно да НЕ се възползват от нея."

Това заяви кметът на София Васил Терзиев за състоянието на Витоша.

По думите му, години наред планината е била „оставена на автопилот" - с хижи призраци, ръждясало желязо по склоновете, неработещи лифтове и институции, които само си прехвърлят топката.

„Така я заварихме. Още от първия ден се захванахме да разплитаме този възел - да внесем яснота кой за какво отговаря и да подредим процесите", подчерта Терзиев.

Той припомни, че преди година Столичната община е представила инициативата „Визия за Витоша", като вече са реализирани конкретни мерки.

„Върнахме грижата за пътеките и осигурихме системна поддръжка с помощта на доброволци и отдадени организации. Подобрихме достъпа до ключови точки като 'Лалето' и 'Ветровала'. Върнахме децата в планината - вече над 1100 деца минаха през нашите програми", заяви кметът.

По думите му е очертана и връзката между града и планината чрез идентифициране на трасета за зелени коридори, които да осигурят директен достъп от София до Витоша.

„Направихме трудното начало. Показахме, че нещата могат да се раздвижат", посочи Терзиев.

Според него следващата фаза е най-сложната и изисква реална междуинституционална координация.

„Сега идва трудната част – съгласувателни процедури, които стоят блокирани с години, работа по устройствените планове и всички онези административни стъпки, без които достъпът до планината няма как да се подобри", каза той.

Като първа стъпка в тази посока Терзиев определи подписания меморандум с Министерството на земеделието и храните.

„Това показва реална готовност за съвместна работа", заяви той.

Първият конкретен проект по новото партньорство ще бъде изграждането на панорамна площадка на Копитото. „Това ще отвори една от най-красивите гледки към София за всички нас", посочи Терзиев.

Той изрази надежда, че със стабилно правителство и ясен държавен ангажимент към темата ще бъде възможно да се постигне дългосрочно решение на проблема с достъпността до планината.

„Витоша не е просто фон. Тя е част от начина, по който живеем", подчерта кметът.