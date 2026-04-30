20 години затвор за Летящия Виктор

20 години затвор получи Виктор Илиев за катастрофата, при която уби сирийски лекар и рани четирима души. Това реши състав на Софийския градски съд с председател Даниела Борисова, след като по-рано днес младежът призна вината си и поиска делото да се гледа без разпит на свидетели.

Илиев бе признат за виновен за удара, станал на 15 август м.г. в София. Тогава, след като вдишал балони с райски газ, и без да натисне спирачка, 21-годишният младеж се заби в автобус от нощния градски транспорт. Уби сирийския лекар д-р Иса Али, който се возел в рейса, рани шофьора и кондуктора, както и двама пътници в аудито си. Илиев бе обвинен, че катастрофата е станала при евентуален умисъл.

От прокуратурата и частните обвинители поискаха по 20 години затвор за Илиев, което е максималното предвидено. Той призна вината си и помоли за по-ниска присъда. Илиев ще плати и около 11 000 евро разноски по делото, както и по 1500 евро за адвокатите на частните обвинители. Заради умисъла съдът не бе длъжен да редуцира с 1/3 присъдата. Илиев остава и без книжка за 23 години.

И прокуратурата, и Илиев, могат да обжалват пред Софийския апелативен съд. 21-годишият младеж изслуша присъдата с наведена глава. Неговият адвокат Румен Николов каза, че ще обжалва присъдата. Той иска наказание около минималното предвидено - 13 години.