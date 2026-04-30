6 месеца затвор за мъж, заплашил с убийство лекар в Кюстендил

Районният съд в Кюстендил наложи наказание „лишаване от свобода“ за шест месеца на 47-годишен, признал се за виновен в причиняване на лека телесна повреда на лекар, по хулигански подбуди и в отправяне на закана за убийство, съобщиха от съда.

Обвиняемият е признал, че е ударил три пъти по лицето лекар специализант в Спешното отделение на Многопрофилната болница за активно лечение „Д-р Н. Василиев“ – Кюстендил, по време на изпълнение на служебните му задължения. На публично място пред входа на отделението той отправил и закана за убийство към потърпевшия. Мъжът е проявил и хулигански действия, отличаващи се с изключителна дързост, като е замахнал с юмрук към лекаря и е заплашил медицинска сестра с физическа саморазправа, съобщи БТА.

Съдът одобри постигнатото между прокуратурата, защитата и обвиняемия споразумение, което има последиците на влязла в сила присъда. Определено му е едно общо наказание – шест месеца лишаване от свобода при първоначален „общ“ режим.

Районният съд потвърди и взетата спрямо обвиняемия мярка за неотклонение „задържане под стража“, като времето, прекарано в ареста, ще бъде приспаднато от наложеното наказание. Определението подлежи на обжалване пред Окръжния съд в Кюстендил.