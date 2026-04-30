Обвиниха 42-годишен, прострелял мъж на пътя Хасково - Димитровград

Районната прокуратурата в Хасково привлече като обвиняем 42-годишен мъж за инцидента с прострелян на пътя Хасково - Димитровград мъж вчера, съобщиха от пресцентъра на държавното обвинение.

Около 13:20 часа вчера мъж простреля в крака опонент при спор на пътя. Инцидентът е станал пред погледа на служители на реда.

Пострадалият, 21-годишен, е с огнестрелна рана на дясната подбедрица. Вследствие на това се е стигнало до трайно затруднение в движението на десния крак, като деянието е извършено по начин или със средства, опасни за живота на мнозина, посочиха от прокуратурата. Предполагаемият извършител първо произвел два изстрела във въздуха.

Обвиняемият Ш. К. е задържан за срок от 72 часа. Пистолетът му е законно притежаван. Извършени са множество процесуално-следствени действия - оглед на местопроизшествие, разпити на свидетели, изготвена е съдебномедицинска експертиза, назначени са видеотехническа и съдебнобалистична експертизи и други, информираха още от прокуратурата.