Полицията влиза в 12 пловдивски села през май, вижте графика

Полиция Снимка: МВР

Мобилни екипи на полицията ще посетят 12 малки населени места на територията на районните управления в Първомай, Хисаря, Труд и Раковски през следващия месец. Жителите ще могат на място да споделят с униформените какво ги притеснява, както и да подават сигнали за престъпления и нарушения.

Графикът, по който служителите от пловдивската дирекция на МВР ще имат изнесени приемни в селата от областта, е следният:

На 7 май, на територията на Районното управление в Първомай – с. Брягово, с. Искра и с. Драгойново.

На 14 май, на територията на Районното управление в Хисаря - с. Старо Железаре, с. Паничери и с. Черничево.

На 21 май, на територията на Районното управление в Труд - с. Строево, с. Голям чардак и с. Малък чардак.

На 28 май, на територията на Районното управление в Раковски - с. Отец Кирилово, с. Дрангово и с. Борец.

