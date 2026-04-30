3 катастрофи в Шумен за половин час, двама души са ранени

Линейка

Три пътнотранспортни произшествия станаха в Шумен за около 30 минути, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.  

Две от тях, на пл. “Кристал” в града, са само с материални щети, без пострадали. 

Подаден е и сигнал за катастрофа на шуменския булевард “Ришки проход”, на кръстовището около Второ основно училище “Д-р Петър Берон“, в което е съобщено за ранен. Малко по-късно е установено, че пострадалите са двама – водач и пътник в лекия автомобил, допълниха от пресцентъра на полицията в Шумен, цитирани от БТА.

В Шумен вали дъжд. Засилено е полицейското присъствие в областта във връзка с предстоящите празнични и почивни дни.

