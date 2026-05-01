МВР вдига изискванията за пожарогасителите в колите

Вече се допускат само прахови уреди, за леките коли само с 1 кг вещество

Край на играта с транзитните табели - вече ще дават само до три пъти за една и съща кола

Изискването при регистрация на колите и при редовните им годишни технически прегледи в тях да има пожарогасител вече няма да е достатъчно. МВР пусна за обществено обсъждане проект за промени в наредбата за регистрацията на моторните превозни средства, в които са заложени конкретни изисквания към тези уреди, както е записано в последните промени на Закона за движение по пътищата.

Според сегашната наредба, за да се регистрира което и да е превозно средство - от лека кола до тежък камион, в нея трябва да има обезопасителен триъгълник, аптечка, пожарогасител, светлоотразителна жилетка и резервно колело или система за самостоятелно възстановяване на спукана гума.

Промените в наредбата добавят обаче подробни изисквания за пожарогасителя, например за леките коли ще се изисква да е само прахов с количество на праха не по-малко от 1 кг с клас за гасене на пожари A, B или C.

Това и досега бяха най-разпространените на пазара пожарогасители, но заради липсата на конкретика много често в практиката се допускат и водни или водопенни пожарогасители или такива с въглероден диоксид. На пазара има и пожарогасители под формата на спрей-флакони, но те и сега не се признават от пътната полиция.

Отделно от това пожарогасителят трябва да има валиден стикер за съответствие и според новите текстове

да се заверява всяка година при техническия преглед

За по-големите коли - ванове, микробуси и лекотоварни, изискването е също за прахов пожарогасител, но с 2 кг вещество, за тонаж над 12 тона – 3 кг и т.н., докато се стигне до тировете. Те трябва да имат един пожарогасител с 6 кг прах и един с 2 кг.

Въвежда се ограничение и за издаване на транзитни табели с регистрационен номер - до три пъти за една и съща кола.

В действащата наредба няма такова ограничение – тези транзитни табели могат да се издават до безкрай, което ги обезсмисляло, защото това са само временни номера, докато не се издаде регистрационен номер на колата.

“С това предложение се ликвидират злоупотреби, тъй като по този начин се заобикаля извършването на постоянна регистрация на превозното средство”, пише в мотивите към промяната. Става дума предимно за стари возила, които трудно биха минали годишен технически преглед, а като нямат постоянна регистрация никой не изисква от собствениците им валиден стикер за преглед.

Вече се предвижда да се прекратява служебно регистрацията на придобити по наследство превозни средства, за които собствениците не са изпълнили задължението си да регистрират колата на свое име.

Друга промяна премахва изискването за вписване на номера на двигателя

в регистрационните документи на превозното средство. Мотивът за това е, че двигателят може да се смята за нещо като консуматив и новият собственик на една кола, купена на старо, изобщо да не знае, че той е бил подменян.

В проекта има и множество промени, които засягат извършването на услуги по регистрация и дерегестрация на превозните средства и целят процедурите да се дигитализират.

Срокът за общественото обсъждане е един месец, след което наредбата с евентуалните поправки влиза в сила.