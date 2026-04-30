Кабинетът "Желязков" е дал на парламента само варианти за управление на имоти, а не за продажба

Служебното правителство на практика е оттеглило писмото, изпратено до Наталия Киселова на 8 август 2025 г., с което се предлага депутатите да намерят политически консенсус за държавни имоти с отпаднала необходимост, които акумулират загуби

Правителството на Росен Желязков никога не е взимало решение за търгове и продажби на държавни имоти.

Такава бе реакцията на бившите управляващи на официално съобщение на служебното правителство, което обяви, че "прекратява предвидената масова разпродажба на държавни имоти".

"Изготвихме списък на имоти с отпаднала необходимост. Предложихме варианти за тяхното управление, а не продажби", обясни бившият премиер Росен Желязков, потърсен за коментар от "24 часа".

Неговото правителство взема решение да предложи на парламента какво да прави държавата с подобни активи.

И на 9 август 2025 г. Министерски съвет изпраща до Наталия Киселова, председател на Народно събрание, свое решение Nº 536.

В документа, с който "24 часа" разполага, се предлага депутатите да разгледат Програма за упражняване на правата върху имотите с цел постигане на политически консенсус за ефективно упражняване правото на собственост вьрху имоти - държавна собственост и върху имоти на държавни публични предприятия в обществен интерес.

Аргументът на правителството на Росен Желязков е, че през последните десетилетия се наблюдава натрупана загуба при управлението на подобни имоти, а в същото време се дават средства за опазването и поддръжането им, както и липсват каквито и да е приходи.

За голяма част от имотите и правата върху тях липсвали актове за собственост и актуални идентификационни данни.

За целта била изискана информация.

"Пълнотата на тази информация ще даде вьзможност на настоящото и следващи правителства ефективно и с необходимия обществен контрол да управляват такива активи, за задоволяване на обществени потребности и нуждите на общини, ведомства и институции, както и при предоставяне на публични услуги, обезщетения при отчуждителни действия и разпореждане в предвидените о т закона случаи", завършва кореспонденцията между кабинета "Желязков" и Наталия Киселова.

Писмото на МС е било провокирано от различни политически интерпретации по тази "имотна тема".

Служебното правителство на Андрей Гюров на практика е оттеглило това предложение до Народно събрание, а не е взело решение, тъй като няма нито продажби, нито търгове.