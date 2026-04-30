Кабинетът "Радев" тръгва до 2 седмици с бюджета и цените на храни и горива (Обзор)

За час депутатите избраха председател на парламента, след Гергьовден - и правителство

Румен Радев е убеден, че няма да има 100 дни толеранс, но и гражданите бързат да видят промените

107-ото правителство на България, което ще е първото начело с бивш президент, ще е сформирано след по-малко от две седмици.

Хоризонта зададе самият Румен Радев, който не държа програмна реч при откриването на парламента, но отговори на няколко журналистически въпроса, преди да прекрачи пленарната зала като лидер на първото пълно мнозинство от близо 30 години насам.

Надявам се правителството да бъде готово като структура и състав и

по-рано от 15 май, защото работата е страшно много

и има много отложени реформи. Работим активно по структура и състав на кабинет, защото това е отговорност, която носим спрямо българските граждани, които ни гласуваха доверие да излъчим самостоятелно правителство, каза Радев малко преди клетвата на новите депутати.

Така България ще има редовно правителство по-малко от месец след вота. За последния четвърт век само кабинетът “Орешарски” през 2013 г. е успявал да се сформира за по-кратко време - 17 дни.

През 2001 г. Симеон Сакскобургготски оглави правителството си на 37-ия ден, като тогава депутатите от НДСВ бяха 120. Сега “Прогресивна България” има 131. Кабинетът на тройната коалиция начело със Сергей Станишев се договаряше два месеца, а последният редовен - този на Росен Желязков, се се закле 171 дни след изборите. Бойко Борисов направи първия си кабинет за 29 дни (Кирил Петков също), втория - за 33, а третия - за 39.

“Прогресивна България” е готова да се яви веднага на консултации за съставяне на правителство, когато президентът Йотова ги обяви, увери Радев в четвъртък. На въпрос дали ще е министър-председател, се усмихна: “Има голяма вероятност”. Когато президентът покани най-голямата партия да ѝ връчи първия мандат, папката се взема от кандидата ѝ за премиер.

А Радев вече набеляза и първите задачи. От информацията, която получаваме, финансите на държавата са в катастрофално състояние. И това ще бъде

нашият най-голям ангажимент - да стабилизираме финансите,

коментира той на влизане в парламента.

Тази задача открои и президентът Илияна Йотова (виж вдясно), която поиска от депутатите редовен бюджет за 2026 г. Удължаването на стария бюджет е една от най-сериозните прояви на безизходицата от миналото. Днес всяко забавяне означава стагнация, предупреди тя.

“Никоя власт не може да оставя хората сами срещу цените и сметките”, настоя Йотова.

Румен Радев не издаде за структурата и състава на кабинета, по която в момента активно работели, но категорично

опроверга слуховете за сливане на министерствата на културата и на туризма

Но фактът, че най-близкият и с най-голям управленски опит човек до него - Гълъб Донев, не получи никакъв парламентарен пост, затвърди очакванията бившият служебен премиер да поеме такъв в правителството. Предполага се, че ще е вицепремиер, според някои може да поеме и ключовото финансово министерство вместо социалното.

Търсенето на финансова стабилност постави на фокус и новоизбраният председател на парламентарната група на “Прогресивна България” Петър Витанов.

Ще се сблъскаме със завладяната държава, ще трябва да приемем бюджета и да решим проблема с хазната, която последните кабинети се постараха да изпразнят, да овладеем спекулата, виновните за която ще ни гледат доволни от удобните банки на опозицията, заяви той от името на ПБ. По-късно в пост в социалните мрежи бившият ляв евродепутат изрично уточни кои правителства обвинява в “източване на хазната” - това на Росен Желязков и служебното на Андрей Гюров. Освен това Витанов атакува кабинета “Гюров” за подписаното споразумение с Украйна.

От името на ГЕРБ пък Тома Биков изрази очаквания освен за свиване на дефицита и за “залагане на структурни реформи в редица сектори”. ДПС изведе повишаване на жизнения стандарт на хората, според ПП-ДБ “социална отговорност и фискална дисциплина не са антиподи”. Те ще внасят десни мерки за по-малко бюрокрация и административен тормоз над бизнеса. “Възраждане” си поискаха връщане на лева и предоговарянето на условията за членството ни в ЕС. Снимка: Юлиан Савчев

Като цяло любезен бе тонът

от всички партии на тържественото първо заседание. И само за час то излъчи своя председател - доктора по административно право Михаела Доцова. Тя бе избрана със 188 гласа. Подкрепа освен всички от “Прогресивна България” дадоха и ГЕРБ и ДПС. От партията на Бойко Борисов предварително декларираха, че е право на победителя да излъчи шеф на НС и те ще го уважат. 49 народни представители се въздържаха за Доцова. Почти цялото служебно правителство начело с премиера Андрей Гюров присъства на клетвата. Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Тук трябва да се раждат градивните дискусии. Нека бъдем достойни за традицията на българския парламентаризъм и да върнем доверието на хората в Народното събрание, обърна се тя към залата.

Шестима заместници ще има Доцова - по един от всяка група. От ПБ е зам.-деканът на Стопанския факултет на СУ Иван Ангелов, от ГЕРБ - бившата председателка Рая Назарян, Айтен Сабри от ДПС, Атанас Атанасов от ДСБ и Стою Стоев от ПП и Цончо Ганев от “Възраждане”.

Следващото голямо мнозинство в 52-ия парламент трябва да се събере за избора на нов ВСС.

За оздравяване на съдебната система е нужна подкрепа и от други партии, напомни Петър Витанов. Но

предупреди опозицията да не се опитва да шантажира мнозинството по темата.

Разграждането на олигархичния модел ще е изключително трудно, защото се е просмукал във всички органи в държавата и в правосъдната система, коментира пък Радев в кулоарите. “Това ще е постоянен процес. Имаме ясни мерки за недопускане на повторно завладяване на държавата”, увери той.

Пределно ни е ясно, че 100 дни толеранс няма да има. Първо, много партии загубиха тежко и второ, това е работа на опозицията - те ще използват всяка възможност да нямаме такъв толеранс. Гражданите обаче искат да видят промени и да започнат промените максимално бързо, каза още бъдещият премиер.

Борисов, Пеевски и Костадин Костадинов отново са лидери и на групите си. Заместници на Витанов станаха Галин Дурев (бивш депутат от БСП), волейболистът Владимир Николов, политологът Слави Василев и юристката Олга Борисова.

За първи път и куче в залата

С 240+1 заседаващи ще бъде 52-ият парламент. Допълнителният “депутат” е лабрадорът Роувър - верният водач на незрящия Иван Янев от “Прогресивна България” .

Роувър е първото куче в парламента и въпреки голямото внимание към него не се отклони от основната си задача да води стопанина си. Иван Янев с Роувър Снимка: Румяна Тонева

Кучето влезе в пленарната зала и стоя кротко до Янев на последните редове, след което го изведе в кулоарите и се отдаде на любовта на журналисти и депутати. Янев пък обясни, че достъпната среда - архитектурна, образователна, трудова, социална и дигитална, е основната му мисия като народен представител.