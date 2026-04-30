Нови правила за избор на ВСС пише групата на Радев (Обзор)

Куп законопроекти внесени в първите часове, ПП водят с 11 на 10 ДБ. "Прогресивна България" още не се е отчела в деловодството

Мнозинството вече е готово с проект за нови правила, по които парламентът да избере своята квота във Висшия съдебен съвет. Заради политическата криза през последните години и невъзможността за конституционно мнозинство политиците се бавят с избора и настоящият ВСС е просрочил мандата си с 3 години. От това зависи и изборът на нов главен прокурор.

“Кандидати за ВСС още нямаме, защото без правила няма как да бъдат излъчени. Имаме проект за правила и ще ги обсъдим съвсем скоро”, заяви бившият служебен министър на правосъдието и на вътрешните работи, сега депутат от “Прогресивна България” Иван Демерджиев. “Надявам се, че хората от този ВСС до края на мандата си ще действат не по начина, по който действаше моделът “Сарафов”, каза още той.

Междувременно депутатите от ДБ внесоха проект, според който ВСС с изтекъл мандат

не може да назначава шефове на съдилища и прокуратури,

да налага наказания на магистрати и да възлага проверки на Инспектората на ВСС. При избора на нови членове искат проверка за партиийна неутралност 5 г. назад, сересета и справки от Антикорупционната комисия. Предлагат номинации да могат да правят и Висшият адвокатски съвет и юридическите факултети.

Още в първия работен ден на 52-ото НС в деловодството постъпиха 29 предложения, като довчерашните партньори ПП и ДБ се състезаваха. Хората на Асен Василев засега водят с 11 на 10.

От ПП също искат мораториум върху кадровите решения на този ВСС и “обществена квота” при номинациите за нови кадровици.

ДБ се борят за отпадане изобщо на охраната на депутати. И

връщат колите на администрацията на президента,

отнети от предишното мнозинство м.г., докато Радев бе още на поста.

“Възраждане” също са вкарали депутати да не се пазят от НСО. От ПП пък залагат да е само при доказана заплаха.

“Въпросът със свалянето на охраната на Борисов и Пеевски не е неглижиран, но той не се решава пред камери и в тв студиа. Трябва да има стриктно спазване на закона и преди това ясен и обективен анализ”, коментира пък Румен Радев. Иначе неговите депутати още не са внесли нищо в деловодството.

ДБ пак вкарват съкращение на 5% от чиновниците

до 2030 г. и ограничаване на служебните абонаменти в зоните за платено паркиране, както и премахва се нотариалната заверка при прехвърляне на МПС, което ще спести време и разходи на гражданите. От “Промяната” - лекарските заплати да почват от 150% от средната брутна, на сестри и акушерки - от 125%.

"Демократична България" предлага и проект за решение на Народното събрание за създаване на временна парламентарна комисия за изясняване на факти и обстоятелства, свързани с дейността на групата около бившия следовател Петьо Петров-Еврото, придобила обществена известност по случая „Осемте джуджета" и на групата около Мартин Божанов-Нотариуса.

ГЕРБ предлага възможност гражданите да купуват държавни ценни книжа (ДЦК), вместо да държат спестяванията си при нулеви лихви в банките или да ги влагат в имоти. Ще се продават дори в пощите. ДПС иска да отпадне ограничението от 20 изборни секции в страните извън Евросъюза.

Служебното правителство пък е вкарало 4 законопроекта, сред тях нужните промени по плана за възстановяване.