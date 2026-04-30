Илияна Йотова: Няма малки и големи народи, само единни или разединени (Обзор)

Всяко забавяне на редовния бюджет значи стагнация, обяви президентът пред депутатите

Безсмъртните герои от април 1876 г. са ярък пример за патриотизъм, който винаги трябва да ни напомня, че няма малки и големи народи, а има единни и разединени. Апостолите на българската революция доказаха, че трябва да вярваме на народа, да изпитваме уважение към него и да осъзнаваме, че той - народът, е единственият съдник на делата ни.

С тези думи и препратката към събитията от Априлското въстание преди 150 г. започна обръщението си към новите депутати президентът Илияна Йотова. Тя изрази уважение към гласувалите на парламентарния вот и увери, че е разбран и сигналът, подаден от тези, които не отидоха до урните.

“Насажданото внушение за апатия и разруха на доверието не се оправда. Доказахме, че сме общност със събудена гражданска енергия, ангажираност и вяра в собствените ни сили”, подчерта президентът.

Йотова определи 19 април като вот на надеждата и даде положителна оценка на служебното правителство за подготовката му. “Направи много, за да спре покупко-продажбата в изборите, но с купения и контролиран вот се справиха най-вече българските граждани, които излязоха да гласуват. 789 701 гласа повече, отколкото през октомври 2024 г. Това е

нова легитимност на Народното събрание

и нов, категоричен вот на доверие. Демокрацията работи!”, даде оценката си президентът. Тя напомни, че това са първите избори, спечелени с абсолютно мнозинство, за XXI век. И подчерта, че българите са дали категоричен мандат на една политическа сила - “Прогресивна България”, с очакване за “стабилно управление и подредена държава, с истинско разделение на властите”.

За Йотова обаче голямата цел на всички е справянето с неравенствата и липсата на справедливост. Които включват не само доходите, а образование, достъпно здравеопазване, равен старт за всеки български гражданин и закони, еднакви за всички. “Държавата трябва да бъде защитник, а не наблюдател. Нейна грижа трябва да бъде всеки български дом!”, настоя президентът.

Тя очаква справедливост и законност, както и пресичане на злоупотреби и корупцията, през които изтичат милиони. “Очакваме бързо и ефективно правораздаване. Как ще изпълните конституционните си задължения в съдебната система, ще решите вие. Този път, надявам се, със силната експертиза и подкрепа на професионалните среди. Убедена съм, че ще покажете, че България няма да бъде повече държава на изтеклите мандати. Но тя не може да бъде и държава на загубената справедливост”, предупреди тя депутатите.

Йотова смята за оправдани страховете на хората, породени от международна среда, заредена с повече напрежение и несигурност от всякога. Войните и конфликтите дойдоха във всеки български дом, каза тя.

Време е България да спре да се държи като плах гост в европейското ни семейство

19 г. след приемането ни там трябва да се чуе нашият силен и влиятелен глас, защото нашето мнение, нашата позиция и гледна точка струват и са ценни точно толкова, колкото на всеки от 27-те държави, категоричен е държавният глава. България имала какво да предложи за сигурността на външните граници на ЕС, за развитието на Западните Балкани. Имала и какво да покаже като страна, която може да е център на икономиката на бъдещето.

От народните представители президентът поиска разумна външна политика - с тежест, но и с характер. И напомни, че съдбата обича смелите, компромисът невинаги е слабост, а по-голямата ценност е обединението.

Йотова обеща да подава ръка за сътрудничество за добруването на българския народ и увери, че президентската институция ще продължи да е самостоятелна и независима, както и коректив на останалите власти. Призова в Народното събрание отново да се възцари парламентаризмът.

“Достойнството не се гради върху илюзии. Българинът може да понесе тежки истини, но не понася лъжата. Не трябва да забравяме кои сме - народ, който е оцелял в робства, без държава, без свобода, но никога без дух, затова сме днес тук и ще пребъдем”, уверена е Илияна Йотова. И напомни на депутатите: Всичко е в нашите ръце!

В края на обръщението си президентът цитира покойния Стефан Данаилов от откриването на 42-ото НС на 21 май 2013 г.: “Ако се опитваме да пренебрегнем истината за нещата около нас, рано или късно плащаме висока цена. Крайно време е да обединим воля и знания около най-неотложните обществено спасяващи проблеми и да ги решим, пренебрегвайки своята политическа противопоставеност, личностна нетърпимост и непримиримост в името на един по-добър ден за любимото ни отечество”.

