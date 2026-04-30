Поискаха доживотен затвор без право на замяна за Николай от Рогош, убил чичо си и братовчеди

Мъжът твърди, че е защитавал семейството си, иска по-леко наказание

Доживотен затвор без право на замяна за Николай Христов, убил чичо си Енчо Манолов и двамата му сина си Стефан и Веселин в пловдивското село Рогош, поиска единият от адвокатите на близките на загиналите Димитър Будаков. Подсъдимият да прекара остатъка от живота си зад решетките поискаха също колежката му Нина Матева и прокурорката Йорданка Тилова, само че без допълнението "без право на замяна". Днес те се изправиха пред Апелативния съд в Пловдив, където делото за смъртта на тримата Манолови се гледа на втора инстанция.

Както "24 часа" вече писа, на 23 юни м.г. Николай Христов получи 20 г. затвор при първоначален "строг" режим, след като Окръжният съд в Пловдив го призна за виновен в това, че е застрелял роднините си с незаконната пушка, която притежавал, както и че опитал да убие братовчедка си Софка. Магистратите го осъдиха и да заплати общо 750 000 лв. кръвнина на близките на убитите, които първоначално предявиха граждански искове за общо 2,3 млн. лв.

Смъртта на Енчо, Стефан и Веселин сложи края на дългогодишни скандали за къщата, в която Николай живеел с жена си и трите им деца. Тя се намира в един двор с тази на чичо му, а преди години целият имот бил на баба му и дядо му. Роднините се карали, а назад във времето се стигало и до болница. Рано сутринта на фаталната дата - 6 август 2022 г., отново имало скандал.

Когато Николай се прибрал от работа пък, Манолови дошли с колове и тръби и започнали да трошат стъклата на къщата му. Мъжът твърди, че се притеснил за живота и здравето на семейството си, затова взел пушката, излязъл и застрелял на място тримата мъже. Жената се отървала с наранявания. След това Христов сам се обадил на телефон 112, разказал за 15-годишната кавга и признал какво е извършил.

Днес съдебният състав прие изготвената по делото комплексната съдебномедицинска и балистична експертиза, като разпита вещите лица, работили по нея. В залата бяха предявени и веществените доказателства, включително пушката, тръбите и дървения кол от мелето. Николай разказа, че е купил оръжието си през 2006-2007 година и оттогава 3-4 пъти стрелял по гълъби. Той също е обжалвал присъдата си, като настоява правната квалификация да бъде променена. Мъжът иска да бъде оправдан по обвинението в умишлено убийство и да го признаят за виновен в причиняване на смърт в условията на неизбежна отбрана или под афект. Добави, че стрелял на посоки - без да се прицелва.

Прокурор Тилова беше категорична, че такова искане е неоснователно. По думите ѝ няма доказателства Николай Христов да е бил в състояние на афект, а за неизбежна отбрана не можело изобщо да се говори, тъй като ситуацията не отговаря на изискванията по закон. Адвокат Матева пък посочи, че в деня на трагедията подсъдимият сам е предизвикал конфликта с чичо си. "На записите от камерите се вижда как той се обръща и влиза в словесно пререкание с Енчо", каза тя. За нея категорично е налице умисъл, тъй като убийството е предшествано от над десетилетие спорове за имот, имало и висящо гражданско дело за него. Нина Матева изтъкна също, че бащата на Николай имал къща в другия край на селото и мъжът е можел да отиде там със семейството си, поне до края на делото, за да няма конфликти между него и Манолови.

Апелативните съдии изслушаха страните и обявиха, че ще се произнесат по жалбите в двумесечен срок.