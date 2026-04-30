ПП-ДБ почнаха мандата заедно, “скъсаха” в почивката (Обзор)

Заедно започнаха “Продължаваме промяната” и “Демократична България” новия мандат. Но само час по-късно вече бяха разделени и регистрираха две групи в 52-ото народно събрание. След като късно вечерта новината бе обявена, в четвъртък първо пристигнаха ДБ, а след тях и “Промяната”, и дори си направиха отделни снимки пред парадния вход на парламента. Но се оказа, че продължават да са едно до конституирането на НС, тъй като се явиха на изборите като коалиция. Затова и при встъпителните декларации имаха право на една - изчете я Надежда Йорданова.

Краят им се официализира в почивката на заседанието, дадена преди да се издигнат зам.-шефове на НС. За целта вече трябваше да се регистрират като две групи, за да имат отделни квоти. Да имат повече ръководни длъжности и време за изказвания бе сред аргументите, посочени от Николай Денков. "Продължаваме промяната" пристигнаха малко след ДБ. Снимка: Георги Палейков

Решението цял ден коментираха и свои, и чужди. От ДБ настояват, че е трябвало да останат заедно, Асен Василев го защити, а Денков разказа, че натискът да правят обща дясна партия ги е провокирал. И Кирил Петков се изказа, че сега може да се привлекат повече избиратели - по-консервативни или либерални, по-десни или центристки.

Може да се замислим как ще изглеждат следващите социологически проучвания, на които, вместо да чакаме динамика около второто място, ще се взираме в чертичките на графиката около ДПС, написа евродепутатът от “Промяната” Никола Минчев.

Според Румен Радев е разочароващо не само за техните избиратели, а и за ПБ - ще трябва да преговарят с повече групи за квалифицирано мнозинство.

Довчерашните партньори седят едни до други в залата и уверяват, че все пак ще работят заедно. ПП има 16, ДБ - 21 депутати. Ще издигат общ кандидат за президент, като от ПП лансират служебния премиер Андрей Гюров.

