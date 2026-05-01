"Реал" не е търсил Моуриньо

Втора катастрофа с жертва на Велико Търново-Русе край Самоводене, пътят е затворен

Дима Максимова

[email protected]

Полиция Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Втора тежка катастрофа затвори отново тази вечер пътя В. Търново -Русе. Произшествието е станало около 22,00 ч на входа на с. Самоводене между два леки автомобила - румънски и български, съобщиха от полицията. Пострадала е възрастна жена, пътувала в българския автомобил. Починала е на път за болницата.
Автомобилите се пренасочват по обходен маршрут през с. Първомайци. Извършва се оглед. Причините се изясняват, започнато е досъдебно производство.

6 часа по-рано в същия участък стана ПТП със загинал. Предполага се, че 4 автомобила са участвали в мелето -турски ТИР, два леки автомобила - румънски и български. Починал е водачът на българския автомобил.  По непотвърдена информация и микробус е участвал в катастрофата, предполага се, че е напуснал местопроизшествието. Причините за катастрофата предстои да се изясняват.

