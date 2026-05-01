Звездата на парламента Роувър е второто куче на Иван Янев, заедно са от 2022 г.

Обучението на куче водач стартира от третия ден след раждането, обясни Елица от фондация "Очи на четири лапи" по Нова тв. Тя е обучила Роувър, новата звезда в българската политика. Той е кучето - водач на депутата Иван Янев от ПБ.
Двамата са заедно от 2022 г. И си паснали идеално от първия ден. Обича да яде, да работи и да си играе.
Кучетата са обучени на два режима - когато нямат повод, те са в режим на игра. Задължително трябва да се иска разрешение от човека. Защото може да го извади от работен режим, обясни Албена Александрова, която е председател на фондацията.
Роувър е второто куче на депутата. Преди това е имал женска лабрадорка и много тъгувал по нея.
Обучението на едно куче продължава до 2,5 години.
От фондацията призоваха да се спазва законът, че тези кучета имат право да бъдат навсякъде.