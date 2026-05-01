Звездата на парламента Роувър е второто куче на Иван Янев, заедно са от 2022 г.

Кучето Роувър е помощник на незрящия депутат от "Прогресивна България" Иван Янев СНИМКА: Георги Палейков

Обучението на куче водач стартира от третия ден след раждането, обясни Елица от фондация "Очи на четири лапи" по Нова тв. Тя е обучила Роувър, новата звезда в българската политика. Той е кучето - водач на депутата Иван Янев от ПБ.

Двамата са заедно от 2022 г. И си паснали идеално от първия ден. Обича да яде, да работи и да си играе.

Кучетата са обучени на два режима - когато нямат повод, те са в режим на игра. Задължително трябва да се иска разрешение от човека. Защото може да го извади от работен режим, обясни Албена Александрова, която е председател на фондацията.

Роувър е второто куче на депутата. Преди това е имал женска лабрадорка и много тъгувал по нея.

Обучението на едно куче продължава до 2,5 години.

От фондацията призоваха да се спазва законът, че тези кучета имат право да бъдат навсякъде.

Кучето Роувър е помощник на незрящия депутат от "Прогресивна България" Иван Янев СНИМКА: Георги Палейков
