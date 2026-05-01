Хасан Адемов: Основната задача на новото правителство е справяне с неравенството

България е на едно от първите места по неравенство в Европа. Ако средният коефициент е 29,4, при нас е с 9 пункта повече. Това е предизвикателство пред новото правителство, заяви служебният министър на социалната политика Хасан Адемов по Нова телевизия.

Служебният кабинет подпомогнал много слоеве у нас, но инфлацията стигнала 7% по външни причини. Вече е дефинирана и енергийната бедност.

Според него хората с ТЕЛК в България са под европейското ниво - около 12% при среден 16-17 в останалата част на Европа.

Хасан Адемов категорично отказа да коментира ситуацията с ДПС, докато още е министър.

"Хората разбраха, че социалните права нямат нищо общо с това как да гласуваш. Благодаря на "Червения кръст" и хората от АСП, които се справиха", допълни той по наболелея въпрос за избора между хляба и бюлетината.